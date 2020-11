Uber-chauffeurs worden geen werknemers

Uber moet zijn chauffeurs niet behandelen of betalen als werknemers. Dat oordeelden de kiezers in Californië.

Uber en Lyft zijn vrijgesteld van de verplichting om hun chauffeurs te behandelen en te betalen als werknemer in plaats van als zelfstandige. Dat is de uitkomst van een referendum in Californië, in de marge van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Proposition 22 liet de bedrijven toe een uitzondering te krijgen op een staatswet die hen daar wel toe verplichtte. Het voorstel kreeg 58 procent van de kiezers achter zich. Als Proposition 22 het niet had gehaald, zouden de chauffeurs van Uber en Lyft recht hebben op voordelen als een minimumloon, betaald ziekteverlof en andere bijstand.

Voor de bedrijven is de zege een opluchting. Een nederlaag zou betekenen dat hun bedrijfsmodel in hun belangrijke thuisstaat, maar ook in de rest van de VS, op losse schroeven kwam te staan. Bedrijven als Uber gaan er prat op dat ze alleen vraag en aanbod met elkaar in contact brengen. Als hun chauffeurs werknemers moesten worden, zou het nog moeilijker zijn winstgevend te worden.

De bedrijven voerden een peperdure campagne om de kiezer aan hun zijde te krijgen en een uitzondering te krijgen op de wet. Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal betaalden Uber, Lyft en de maaltijd- of boodschappenbezorgers Postmates, Doordash en Instacart samen 200 miljoen dollar om Proposition 22 naar de zege te loodsen.

Toch zijn de grote technologiebedrijven er niet helemaal ongehavend uit gekomen. In een poging de kiezer te charmeren deden ze beloftes, zoals een ziekteverzekering voor zelfstandigen die meer dan 15 uur werken, een kilometervergoeding of een verzekering tegen een occasioneel ongeval. Critici stellen dat ze daarmee nog ver van de voordelen van volwaardige werknemers staan.