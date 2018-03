Uber gooit opnieuw handdoek in Azië

Het taxibedrijf Uber staakt zijn pogingen om door te breken op de Zuidoost-Aziatische markt en verkoopt zijn lokale activiteiten aan concurrent Grab. Eerder trok Uber zich al terug uit China en Rusland.

Financiële details zijn niet bekend. Uber, een van de hoogst gewaardeerde private techbedrijven ter wereld, krijgt wel een belang van 27,5 procent in Grab, en een zitje in de raad van bestuur. Dat zal worden ingevuld door Dara Khosrowshahi, de CEO van Uber.

Grab, dat al 4 miljard dollar aan durfkapitaal ophaalde, is gebaseerd in Singapore en actief in onder meer Maleisië, Indonesië, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodja en de Filipijnen. Net als Uber is het gespecialiseerd in het verbinden van passagiers en particuliere chauffeurs via een smartphoneapp.

Didi

'Na meer dan 700 miljoen dollar aan investeringen in de regio houden we een belang over dat meerdere miljarden waard is, en een strategisch belang in wat volgens ons een winnaar wordt in een belangrijke globale regio', zegt Khosrowshahi in een uitgelekte e-mail aan het personeel van Uber in de streek.

Voor de tweede keer dus moet Uber zijn meerdere erkennen in een concurrent in een belangrijke Aziatische markt. In 2016 trok Uber zich al terug uit China en verkocht het zijn activiteiten aan marktleider Didi, die overigens ook een belang heeft in Grab.

Op een gelijkaardige manier verliet Uber Rusland. Vorig jaar fuseerde het zijn Russische activiteiten met concurrent Yandex. Beide deals gebeurden onder Khosrowshahi's voorganger en Uber-stichter Travis Kalanick, die vorig jaar na aanhoudende schandalen over de bedrijfscultuur een stap opzij moest zetten.

De overeenkomst met Grab is de eerste onder Khosrowshahi. 'Het is fair om nu te vragen of consolidatie onze nieuwe strategie is', zei de CEO in dezelfde e-mail. 'Het antwoord is nee. Een van de potentiële gevaren van onze globale strategie is dat we te veel gevechten met te veel concurrenten tegelijk aangaan.'

Softbank

Uber investeerde miljoenen dollars aan zijn pogingen om die grote buitenlandse markten te veroveren. Via promoties voor passagiers en chauffeurs probeerde het zijn Amerikaanse model gewoon over te planten, maar het kon niet op tegen sterkere lokale concurrenten. Die investeringen wogen sterk op de verliescijfers van Uber, die in 2017 opliepen tot 4,5 miljard dollar.

Een belangrijke spil in de Zuidoost-Aziatische deal is het Japanse techconglomeraat Softbank. Dat is een van de grootste aandeelhouders van Grab, en kocht begin dit jaar nog 15 procent in Uber. Softbank dringt er al langer bij Uber op aan om zich te focussen op de Verenigde Staten en Europa.