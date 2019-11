Uber onderuit na miljardenverlies

Het verhaal van Uber is eenvoudig: de kwartaalomzet stijgt 30 procent naar 3,8 miljard dollar, maar door steeds zwaardere opstartverliezen van Uber Eats (maaltijdleveringen) lopen de kosten met liefst 33 procent op naar 4,9 miljard dollar. Netto was er een verlies van 1,16 miljard dollar, waardoor de verliezen sinds begin dit jaar zijn opgelopen tot een duizelingwekkende 7 miljard dollar.

De taxi-app kan nog altijd niet bewijzen dat het ooit het snel stijgende bovenste lijntje op de resultatenrekening in een positief onderste lijntje kan vertalen. Dit gevaar stond trouwens expliciet vermeld als een risicofactor in het prospectus van Uber tijdens de beursgang in mei: 'Mogelijk wordt Uber nooit rendabel.'

Tijdens een conference call suste CEO Dara Khosrowshahi dat Uber op weg is naar een positieve ebitda (brutobedrijfswinst) in 2021. Prognoses voor 2020 volgen pas na de resultaten over 2019. De sussende woorden hielpen niet: het aandeel dook 5 procent lager in de nabeurshandel.