Uber zet beursgang in de steigers

De dienstenapp heeft op Wall Street de benodigde papieren ingediend voor de beursgang die het bedrijf zou kunnen waarderen op 120 miljard dollar.

Met de procedurele stap zet Uber de achtervolging in op de aanzienlijk kleinere concurrent Lyft, die donderdag al het papierwerk voor een beursnotering had ingeleverd.

Uber heeft van zijn aandeelhouders de opdracht gekregen binnen een jaar op de beurs te staan. Het wordt dé beursgang van 2019: bij de laatste private kapitaalronde werd het nog geen tien jaar oude bedrijf gewaardeerd op 76 miljard dollar (67 miljard euro). Analisten rekenen erop dat de waarde bij de beursgang kan oplopen tot 120 miljard dollar (105 miljard euro): dat is meer dan de beurswaarde van General Motors, Ford en FiatChrysler samen.

Verlies

Winst maakt Uber echter nog niet. In het derde kwartaal werd op een omzet van 2,95 miljard dollar een verlies van 1,1 miljard dollar geboekt. Tegelijkertijd zakt de aanvankelijk stormachtige groei van het bedrijf in, ondanks de snelle uitbreiding van de activiteiten. Na een start als taxi-app in de VS, is het bedrijf inmiddels in 70 landen actief en heeft het naast taxidiensten ook een maaltijdbezorgingsdienst uit de grond gestampt, heeft het een vrachtdivisie en verhuurt het elektrische fietsen en scooters.

Tegelijkertijd heeft Uber de voorbije jaren met een reeks schandalen gekampt: van datalekken, omkoping van lokale overheden en de installatie van sjoemelsoftware in de app tot een lange juridische strijd met de taxi-app van Google-moeder Alphabet over de diefstal van bedrijfsgegevens. Mede-oprichter, CEO en voorzitter Travis Kalanick moest het veld ruimen na persoonlijk wangedrag. In februari zette Uber zijn ambitieuze project voor zelfrijdende taxi’s stop nadat een autonome Uber-Volvo een voetganger dodelijk had aangereden.

Softbank