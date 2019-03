Uberwaardering voor Lyft

De interesse in de beursintroductie van de taxi-app Lyft is duidelijk bijzonder groot. Een update van het prospectus leert dat het de intekenprijs voor zijn beursgang van vrijdag opkrikt naar 70 à 72 dollar, van 62 à 68 dollar. Aan 72 dollar krijgt Lyft een waardering van meer dan 24 miljard dollar mee.

Dat is een lijvig prijskaartje voor een bedrijf dat vorig jaar 911 miljoen dollar verloor op een omzet van 2,16 miljard dollar en, net als grote rivaal Uber, nog niet overtuigend kon aantonen dat het een idee heeft hoe het de jarenlange verliezen kan terugdringen.

Lyft neemt met zijn beursgang grote rivaal Uber in snelheid. Die krijgt pas volgende maand een beursnotering op de New York Stock Exchange, maar kan zich alvast optrekken aan de forse beleggersappetijt in Lyft-aandelen. Er staan dit jaar nog meer IPO's voor de deur, waaronder ook die van het sociaal netwerk Pinterest.