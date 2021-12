Ubisoft lanceert NFT's in topgame

De Franse videogamegigant Ubisoft, bekend voor onder meer Assassins Creed, lanceert een platform voor non-fungible tokens (NFT's) die kunnen worden gebruikt in zijn games. Ubisoft is de eerste grote gameuitgever die dat doet.

NFT's zijn registraties op een blockchain die worden verhandeld als eigendomstitels. Vanaf donderdag zullen PC-spelers in negen landen, waaronder België, de NFT's, die in een beperkte editie worden uitgegeven', kunnen kopen. De eerste game waar ze kunnen worden gebruikt, is Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Dat is een schietspel in een open wereld dat wordt geklasseerd als een AAA-titel. Dat zijn games waarvan de productiebudgetten vergelijkbaar zijn met die van Hollywoodfilms.