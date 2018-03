Uitvinder world wide web: 'We moeten het internet reguleren'

Het internet gaat door een stevige crisis en meer regulering kan een oplossing bieden, zegt Tim Berners-Lee, de man die samen met de Belg Robert Cailliau het web uitvond.

Het internet is niet meer wat het geweest is. 'Wat ooit een rijke selectie van blogs en websites was, staat onder druk van het machtige gewicht van enkele dominante platformen. Die concentratie van macht creëert een groep poortwachters, waardoor slechts een handvol platformen controleert welke ideeën en opinies gezien en gedeeld worden.'

Dat zegt Tim Berners-Lee, de Britse grondlegger van het wereldwijde web, naar aanleiding van de 29ste verjaardag van zijn uitvinding. In een open brief klaagt de 62-jarige de crisis aan die het internet in haar greep heeft.

De Brit verwijst naar de dominantie van bedrijven als Facebook, Google en Twitter, die het eerste aanspreekpunt vormen voor online informatie voor miljarden mensen. Bovendien staat hun verdienmodel, dat draait om de verkoop van advertenties, stevig ter discussie.

Nepprofielen

'Dat de macht geconcentreerd zit bij zo weinig bedrijven maakt het mogelijk het web op grote schaal als wapen in te schakelen. De voorbije jaren hebben we gezien hoe samenzweringstheorieën leven op sociale media, hoe nepprofielen op Facebook en Twitter sociale spanning oppoken, hoe externe actoren zich mengen in verkiezingen en hoe criminelen grote ladingen persoonsgegevens stelen.'

'We moeten af van twee mythes. De mythe dat reclame het enige mogelijke businessmodel is voor internetbedrijven, en de mythe dat het te laat is om de manier waarop de platformen werken nog te veranderen.' Tim Berners-Lee Grondlegger internet

Volgens Berners-Lee kan meer regulering door de overheid helpen, want het ligt niet voor de hand enkel van de grote internetbedrijven oplossingen te verwachten. Die plaatsen winst boven ethiek.

Legaal kader

'Voor antwoorden kijken we naar de platformen zelf', zegt Berners-Lee. 'De bedrijven zijn zich bewust van de problemen en doen inspanningen om ze op te lossen. Elke verandering heeft gevolgen voor miljoenen mensen. De verantwoordelijkheid komt bij bedrijven te liggen die gebouwd zijn om winst te maximaliseren, meer dan hun sociale impact. Daarom kan een legaal kader voor sociale doelstellingen helpen de spanningen weg te nemen.'

Een oplossing is cruciaal, want de komende jaren komt de helft van de wereldbevolking die nog geen internetgebruiker is ook online. 'De digitale economie van vandaag vereist sterke standaarden die de belangen van bedrijven en online burgers op elkaar afstemmen.'

Mythe

Volgens Berners-Lee moeten we af van twee mythes. 'De mythe dat reclame het enige mogelijke businessmodel is voor internetbedrijven en de mythe dat het te laat is om de manier waarop de platformen werken nog te veranderen.'