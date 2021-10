Ultrasnelle Vlaamse PCR-test binnen handbereik

Het Leuvense miDiagnostics lanceert op Brussels Airport een pilootstudie met zijn snelle PCR-coronatest en wil zijn minilabo begin volgend jaar op grote schaal commercialiseren. ‘Er is veel vraag van luchthavens, vooral voor zakenreizigers.’

De laatste maanden is het bijna een gewoonte geworden: wie niet dubbel gevaccineerd is en op (zaken)reis wil vertrekken, moet steevast een negatieve covidtest voorleggen. De tijdspanne tussen de eigenlijke PCR-test en het resultaat neemt uren tot een dag in beslag.

Het Leuvense MiDiagnostics is goed op weg om dat drastisch in te perken. Het werkt al maanden aan een ultrasnelle PCR-test gebaseerd op chiptechnologie van het onderzoekscentrum imec, die binnen het kwartier het verdict geeft. De test van MiDiagnostics werkt met een neuswisser die je in een vloeistof onderdompelt. Die vloeistof wordt op een testkaart ter grootte van een bankkaart aangebracht en in een minilabo van 17 centimeter bij 17 centimeter gestopt.

‘Qua klinische performantie is onze test inwisselbaar met eender welke klassieke PCR-test, zoals die in grote, centrale labo’s’, zegt CEO Katleen Verleysen. ‘In een container op Brussels Airport gaan we ze nu vier weken lang uitrollen in een pilootstudie bij reizigers.’ Voor die studie, die loopt van 18 oktober tot 26 november, werkt miDiagnostics samen met Ecolog, dat de passagiers registreert en de stalen afneemt, en Eurofins, dat verantwoordelijk is voor de labotesten op Brussels Airport.

300 à 500 Testen per uur MiDiagnostics wil op termijn 300 à 500 PCR-testen per uur uitvoeren op Brussels Airport.

‘We willen eerst nagaan hoe vlot alles zal verlopen en hoe lang op voorhand reizigers op de luchthaven moeten zijn voor hun test’, zegt Verleysen. ‘In een tweede fase willen we bekijken hoe lang het bijvoorbeeld duurt om 200 stalen tegelijkertijd te verwerken en resultaten uit te lezen. In een later stadium zullen we het eerste prototype van ons ‘breath capture device’ (een toestel waarin je moet ademen, nvdr) uittesten om een PCR-diagnose te stellen. Met die technologie, die we in licentie hebben van imec, zorgen we meteen ook voor een wereldprimeur.’

MiDiagnostics, dat onder meer gefinancierd wordt door captains of industry Marc Coucke en Urbain Vandeurzen, wil op termijn 300 à 500 PCR-testen per uur uitvoeren op Brussels Airport. De luchthaven mag de minilabo’s gratis gebruiken, in ruil voor de betalende afname van een vastgelegd aantal diagnosetesten.

Verleysen wil de snelle PCR-test vanaf maart volgend jaar op grote schaal commercieel uitrollen, in eerste instantie op luchthavens. ‘We voorzien al de productie van 500 minilabo’s en meer dan 2 miljoen testkaarten’, zegt Verleysen, die benadrukt dat de PCR-test ‘competitief geprijsd is’ en volgens haar niet te laat op de markt komt.

Zakenreizigers

‘We krijgen veel vragen van Europese luchthavens, zeker die waar het segment van de zakenreizigers nog altijd op een laag pitje draait,’ zegt MiDiagnostics-voorzitter Urbain Vandeurzen. ‘Nu moet je als zakenreiziger soms uren wachten op een testresultaat. Als dat straks in een kwartiertje op de luchthaven kan, zal dat veel vlotter verlopen. Sowieso verwachten luchthavens wereldwijd dat ze nog jaren zullen moeten screenen op het coronavirus.’

CEO Katleen Verleysen is ook niet bevreesd voor een tekort aan onderdelen, zoals microchips, waarnaar er al maanden wereldwijd een grote vraag is. ‘Wij verzekerden ons bij de grootste spelers van voldoende aanvoer voor het eerste lanceringsjaar van alle onderdelen, zoals van reagentia, chips, testkaarten en minilabo’s. Dat hebben we ook al gefinancierd. Omdat onze technologie makkelijk schaalbaar is, zullen we de komende jaren grotere volumes kunnen produceren.’

‘Wij verzekerden ons voor het eerste jaar bij de grootste spelers van voldoende aanvoer voor reagentia, chips, testkaarten en minilabo’s. Dat hebben we ook al gefinancierd. Katleen Verleysen CEO MiDiagnostics

Het Leuvense bedrijf, een spin-off van imec en de Amerikaanse Johns Hopkins University, zal de komende maanden de procedures doorlopen om een Europees CE-kwaliteitslabel te verwerven en wil ook een goedkeuring voor noodgebruik van de Amerikaanse autoriteiten bekomen. ‘Dat laatste is ook belangrijk omdat ze door vele andere landen erkend wordt’, zegt Vandeurzen.

Vandeurzen voorspelt ook dat de tweede generatie van het testmenu, die voorzien is begin 2023, veel uitgebreider zal zijn. ‘Daarmee willen we straks ook op griep en respiratoire aandoeningen kunnen testen,’ klinkt het nog.