Umicore: 'We kijken ook naar België voor nieuwe fabriek'

Umicore wil nog dit jaar de eerste spade in de grond voor een nieuwe Europese fabriek voor batterijmaterialen. Verschillende locaties worden onderzocht. Ook België.

De Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore maakte gisteren bekend dat ze 660 miljoen euro investeert om de productie van batterijmaterialen te verhogen. Die moet de stijgende vraag naar herlaadbare batterijen voor elektrische auto's opvangen.

Er komt een nieuwe fabriek in China en één in Europa. De Chinese fabriek komt in Jiangmen. Daar heeft Umicore al een fabriek waar legeringen worden gemaakt voor herlaadbare lithium-ionbatterijen voor elektrische auto's op basis van nikkel, mangaan en kobalt.

In Europa is de keuze nog niet gemaakt, zei CEO Marc Grynberg op de presentatie van de uitstekende jaarcijfers. 'De selectieprocedure loopt. We sluiten niets uit. Ook België niet. De beslissing valt nog dit jaar. Meer informatie kan en wil ik niet geven.'

Voorwaarden

Grynberg koppelt aan de investering enkele voorwaarden. 'Het land waar we investeren, moet voldoende geschoolde mensen hebben, de loon- en energiekosten moeten concurrentieel zijn en de kwaliteit van de energiebevoorrading moet goed zijn. We willen CO2-arme elektriciteit.'

Andere elementen die een rol spelen in het beslissingsproces zijn goede logistiek en een snel vergunningproces. Grynberg: 'We kunnen geen twee jaar verliezen met vergunningsprocessen. We willen dit jaar de eerste spade in de grond. Dat betekent dat de volgende maanden een beslissing moet vallen.'

Grynberg wil in 2020 starten met Europese productie. 'Starten vanaf nul duurt in principe een twee jaar. Dat moeten kunnen. In Polen hebben we het met onze materialenfabriek voor katalysatoren in die tijdspanne voor elkaar gekregen.'

Hoeveel plaats hij nodig heeft? Grynberg: 'Voor onze nieuwe fabriek in China starten we op een site van 30 hectare.' Over de mogelijke tewerkstelling of de geplande productiecapaciteit van de nieuwe fabriek wou Grynberg geen details kwijt.