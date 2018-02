Umicore in de ban van recyclageplannen Samsung

Samsung is van plan een belang te nemen in een recyclagebedrijf om de aanlevering van kobalt veilig te stellen. De Zuid-Koreaanse elektronicareus noemt geen namen, maar verwijst naar Umicore en American Manganese als belangrijkste spelers.

Samsung SDI, de dochter van Samsung Electronics die batterijen bouwt voor autoproducenten, wil zelf kobalt recycleren uit afgedankte smartphones. Daarvoor onderhandelt het momenteel met een bedrijf dat recyclage-technologie in huis heeft over een participatie, zo schrijft Bloomberg. Als voorbeelden noemt Samsung daarbij zelf het Amerikaanse American Manganese én Umicore.

Samen met een positief rapport van Credit Suisse en de in het algemeen goedgemutste Europese aandelenmarkten geven de berichten van Samsung het aandeel Umicore vleugels op Euronext Brussel. Tegen de middag was er een winst van zo'n 4 procent, terwijl het concern na de bekendmaking van puike jaarcijfers afgelopen donderdag er ook al een stevige stijging op had zitten.

Door een belang te nemen in een recyclagebedrijf als Umicore wil Samsung er voor zorgen dat het op lange termijn verzekerd is van de toevoer van kobalt.

Kobalt is één van de belangrijke bestanddelen van batterijen voor smarthphones en autobatterijen. Voor de aanvoer van kobalt zijn de producenten die materialen leveren voor de batterijen, vooral afhankelijk van grondstoffen die uit Congo komen.

Dat land, dat geplaagd wordt door corruptie, geweld en kinderarbeid, produceert meer dan de helft van het kobalt wereldwijd. Door de stijgende vraag naar batterijen en elektrische auto's is de prijs van kobalt de afgelopen twee jaar meer dan verdrievoudigd. Daarom gaan bedrijven steeds meer nadenken over recyclage.

Umicore

Het Belgische Umicore is nu een van de grootste afnemers van kobalt voor zijn legeringen voor lithiumion-batterijen. Topman Marc Grynberg vertelde vorige week bij de voorstelling van de jaarcijfers dat het tekort aan kobalt - of aan grondstoffen tout court - wel eens een van de grote bottlenecks zou kunnen worden in de groeiende batterijproductie voor elektrische auto's.

Momenteel liggen 10 miljard afgedankte smartphones op recyclage te wachten Marc Grynberg Ceo Umicore

Grynberg hamerde dan ook op het belang van recyclage. Hij pleitte zelfs voor verplichte teruggaveplicht van smartphones om kobalt en andere grondstoffen te recycleren. Grynberg preekt natuurlijk voor eigen kapel want hij beschikt in Hoboken over de grootste recyclagefabriek voor edelmetalen ter wereld. Volgens hem zullen er onvoldoende grondstoffen zijn om de verwachte groei van elektrische auto's na 2025 op te vangen.

Grynberg: 'Jaarlijks worden anderhalf miljard smartphones geproduceerd . Met de grondstoffen van een jaar productie kan je 2 miljoen elektische wagens produceren. Momenteel liggen 10 miljard afgedankte smartphones op recyclage te wachten. Er is dus een reserve aan grondstoffen aanwezig om de verwachte schaarste op te vangen'.

Note 7

Ook Samsung ziet het belang van recyclage in maar veel details over zijn participatieplannen geeft het niet. Het vermeldt enkel American Manganese Inc. en Umicore als de belangrijkste recyclagebedrijven.

Umicore plant investeringen in zijn vestiging in Olen voor de recyclage van kobalt maar ook daar zijn nog geen details van bekend.

Samsung Electronics produceert jaarlijks honderden miljoenen toestellen waarin kobalt, nikkel, mangaan en andere materialen terug te vinden zijn. De recyclage alleen al van de onfortuinlijke Note 7, waarvan sommige in brand vlogen, zou 157 ton kobalt, koper en ander materialen kunnen opleveren, zo meldde het zelf in juli.