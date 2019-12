UnifiedPost haalt 13 miljoen euro op

In afwachting van de lang verwachte beursgang van Unified Post na Pasen, heeft de beheerder van digitale documenten de voorbije weken in stilte nog eens 13 miljoen euro opgehaald bij zijn bestaande aandeelhouders. ‘We kunnen niet wachten met onze Europese expansie.’

Het is een deel van de bestaande aandeelhouders dat inschrijft op de converteerbare obligaties – voor 13 miljoen euro kredieten die op korte termijn worden omgezet in kapitaal: de oprichter-CEO Hans Leybaert en een 20-tal personeelsleden, PE Group (Belgisch investeringsfonds rond Stefan Yee) , Smartfin Capital van onder meer fintechpionier Jurgen Ingels en enkele individuele investeerders, zoals Michel Delloye (ex-topman GBL) en Dirk Van Praag. Bestaande institutionele aandeelhouders zijn PMV en FPIM. Vorig jaar werd al eens 25 miljoen euro opgehaald. In totaal gaat het intussen om bijna 60 miljoen euro aan kapitaal.

Kmo's

De groep werd in 2002 opgericht door de Oost-Vlaamse ondernemer Hans Leybaert, die brood zag in de aanstormende digitalisering van loonbrieven, verzekeringspolissen, facturen en contracten bij kmo's. Het nam in die tijd een tiental sectorgenoten over. Dit jaar kreeg het bedrijf voet aan de grond in het Verenigd Koninkrijk door de overname van Prime Document. Door de inlijving van het Estse Fitek kreeg het meteen toegang tot acht Centraal- en Oost-Europese landen. Sindsdien is de groep aanwezig in vijftien landen en telt het achthonderd werknemers. De omzet, die van Fitek en Prime Document meegerekend, bedraagt 70 miljoen euro.

De digitalisering van financiële documenten bij kmo’s gebeurt nu, onder meer door de strengere Europese regelgeving. We willen zo snel mogelijk in alle Europese landen aanwezig zijn. Hans Leybaert CEO en oprichter van UnifiedPost

‘In onze snel groeiende markt volstaat louter organische groei niet, ook al bedraagt die 18 procent per jaar’, zegt de 48-jarige Leybaert. ‘We moeten sneller kunnen schakelen. De digitalisering van financiële documenten bij kmo’s gebeurt nu, onder meer door de strengere Europese regelgeving. We willen zo snel mogelijk in alle Europese landen aanwezig zijn. Tegelijk zijn er in heel Europa een pak kleine beheerders van papieren documenten die te koop zijn. Die zijn momenteel nog volop winstgevend, maar hun kmo-klanten willen steeds meer documenten digitaliseren. Wij hebben zo’n digitaal cloud-platform in huis. De partijen die we overnamen, staan te trappelen om onze technologie uit te rollen.’

Toekomst

100 miljoen euro Kapitaal Om de verdere Europese expansie te financieren wil UnifiedPost in 2020 nog eens 75 tot 100 miljoen euro bijtanken.

Om die verdere Europese expansie te financieren wil UnifiedPost in 2020 nog eens 75 tot 100 miljoen euro bijtanken. Eerder was zelfs sprake van 150 miljoen euro. Dat kapitaal kan van een beursgang kan komen, maar Leybaert staat ervoor open om een deel opnieuw bij private equity-groepen op te halen. Leybaert verwacht dat het belang van hemzelf en het management daarbij maximaal tot 30 procent verwatert. 'Zolang we maar niet te veel verwateren en tegelijk onze huidige onafhankelijke koers kunnen aanhouden.'