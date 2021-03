Unifiedpost: '2021 wordt een bouwjaar'

Unifiedpost, dat in september vorig jaar naar Euronext Brussel trok, legt zich toe op de digitalisering van documenten voor kmo's. Die kerndoelgroep zag de fintechspeler via een combinatie van organische groei en overnames het voorbije jaar met 34 procent aandikken. Dat stuwde de omzet 47 procent hoger tot 68,89 miljoen euro.

Dat is iets onder de analistenconsensus van 71,9 miljoen euro. Volgens Berenberg-analist Andreas Markou is dat te wijten aan de coronacrisis. Het bedrijf zelf schat de impact van de lockdowns in 2020 - en het lagere aantal transacties daardoor - op 3 miljoen euro.

Unifiedpost noemt 2021 een 'bouwjaar', waarin de overnames die het de voorbije maanden deed zal integreren en zijn technologisch platform verder zal uitrollen in 26 landen. Dat moet de basis vormen om de financiële verwachtingen voor 2022 en 2023 in te lossen, klinkt het.

Markou is enthousiast over die vooruitzichten. In zijn bespreking van de resultaten noemt de Berenberg-analist het bedrijf een 'verborgen parel'. Hij plakt een koopadvies en een koersdoel van 33 euro per aandeel op het bedrijf.