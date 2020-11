Unifiedpost boekt stevige omzetgroei

In zijn allereerste trading update maakt de Belgische fintechgroep een dubbelcijferige omzetgroei bekend over het derde kwartaal.

Het Belgische fintechbedrijf en beursnieuwkomer Unifiedpost Group zag de omzet in het derde kwartaal met 37 procent stijgen tot 17 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van het jaar kende Unifiedpost een organische omzetgroei van 11 procent. Het management verwacht een 'minieme impact' op de omzet van de tweede lockdown.

Unifiedpost is in de eerste plaats een digitale factuurverwerker, en combineert deze activiteit met identificatie- en betaaloplossingen. De groep focust zich op het verwerven van nieuwe klanten in KMO-segment. 'Eind oktober lag het aantal nieuwe klanten op het platform 28 procent hoger dan begin dit jaar', zegt Unifiedpost. Unifedpost herhaalt de ambitie om vanaf 2022 een organische groei van minstens 25 procent te realiseren. Het fintechbedrijf wil tegen 2022 in meer dan 20 landen actief zijn.