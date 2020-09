Unifiedpost dreigde zonder brandstof te vallen

Zonder vers kapitaal dreigde de specialist in digitalisering van facturen Unifiedpost eind dit jaar zonder financiële brandstof te vallen. Dat blijkt uit de informatiebundel die het bedrijf publiceerde vlak voor zijn beursgang.

Met het succes van de beursintroductie van Unifiedpost krijgt Euronext Brussel er na Hyloris en Nyxoah een derde nieuweling bij. Particulieren moesten tot nu aan de zijlijn staan, maar vanaf dinsdag kunnen ze in het bedrijf investeren. Wat moet u weten voor u in Unifiedpost belegt? Een duik in de kleine letters van de operatie.

Bijna zonder brandstof

Zonder vers kapitaal was Unifiedpost 2021 met een tekort aan werkkapitaal van 1,4 miljoen euro ingegaan. Eind september 2021 zou dat tot tot 6,5 miljoen opgelopen zijn. Lees: vers geld was broodnodig om te investeren en groeien.

De specialist in digitalisering van facturen had eind juni en midden juli zijn eigen vermogen met 47 miljoen euro versterkt.

Maar de specialist in digitalisering van facturen had al eerder zijn voorzorgen genomen. Eind juni en midden juli had het zijn eigen vermogen met 47 miljoen euro versterkt: het haalde 10 miljoen vers kapitaal op bij bestaande investeerders en 37 miljoen via de omzetting van bestaande leningen in aandelen. 'Dat gaf ons voldoende buffer om niet te stoppen met investeren, ongeacht de beursgang', zegt Laurent Marcelis, de financieel directeur.

Vier bestaande aandeelhouders stappen deels uit naar aanleiding van de beursgang: PE Group (familie Van Rompay/Stefan Yee), Smartfin (techfonds Jurgen Ingels en Bart Luyten), EJF Investments en de investeerder Michel Delloye.

In Unifiedpost blijkt een reeks kleine aandeelhouders te zitten, onder wie de serieondernemer Tony Beeuwsaert (eigenaar van voetbalclub Zulte Waregem), Dries Van Canneyt (ex-Unilin), Steven Rousseau (CEO House of Talents) en Katrien Vandermarliere (ex-Gryson).

Lettersoep

Toen Unifiedpost zijn beursplannen bekendmaakte, gaf het geen cijfers vrij. 'Onze aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) zonder kosten voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) is positief', klonk het. Die ebitda voor O&O bedroeg 2,24 miljoen in het eerste halfjaar. Inclusief die kosten is de ebitda 2,8 miljoen negatief. 'We doen dat om een idee te geven van onze winst zonder investeringen in productontwikkeling', zegt Marcelis.

Unifiedpost realiseerde sinds 2012 elf overnames. Dat weerspiegelt zich in omzetgroei, maar ook in stijgende kosten die wegen op de rendabiliteit. Het boekte in 2019 pro forma (rekening houdend met overnames) 69 miljoen omzet en een verlies van 22,3 miljoen. In het eerste halfjaar van 2020 was dat respectievelijk 33,8 miljoen en 17,4 miljoen. Die groei via overnames is zichtbaar in de balans. De goodwill (de meerprijs die betaald wordt bij overnames, 'de boekhoudkundige versie van lucht') en de niet-tastbare activa - merken, patenten... - maakten eind juni bijna twee derde van de totale activa uit.

Met het verse geld is geen sprake meer van netto financiële schuld en gebroken afspraken met de bank.

Geschonden beloftes

Unifiedpost schond de financiële beloftes die het aan huisbankier Belfius had gedaan twee keer. Een keer door de schulden tot meer dan drie keer de ebitda te laten oplopen, en een keer door extra schuld op zijn schouders te laden. Die bestonden uit obligaties om de overnames van Fitek (1,4 miljoen aan 19,1%) en het Britse UnifiedPost Limited (1,2 miljoen aan 19,4%) te financieren en uit een achtergestelde lening (4 miljoen) van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen.

Dankzij het geld van de beursgang zal Unifiedpost de helft van de kredietlijn bij Belfius - 17 miljoen - in één keer terugbetalen. De rest van de terugbetaling is gespreid over zes jaar. Belangrijker: met het verse geld is geen sprake meer van netto financiële schuld en gebroken afspraken met de bank.

Coronacrisis

In het eerste halfjaar bedroeg omzetgroei zonder overnames 11 procent. Zonder coronacrisis zou dat iets meer geweest zijn. 'We hebben in het tweede kwartaal een omzetverlies van 2,5 à 3 miljoen geleden', zegt Marcelis.

In de uitzendsector daalden de inkomsten met 20 à 30 procent. Klanten betalen daar op basis van het aantal gerealiseerde transacties. 'Door corona zijn veel minder interimcontracten opgesteld', zegt de financieel directeur.

Grote uitdaging

Het grootste deel van de omzet bestaat uit klanten die een vast bedrag per transactie betalen. Ze laten uitgroeien tot een trouw clientèle door ze een abonnement te verkopen is de grote uitdaging. De omzet uit abonnementen per klant en per maand bedraagt gemiddeld 25 euro. Unifiedpost wil dat verviervoudigen. Break-even draaien of winst halen hangt daarvan af.

Dat zal niet eenvoudig zijn. Unifiedpost verloor vorig jaar 7 procent omzet aan klanten die vertrokken. Tegelijk boekte het 7 procent extra omzet door bestaande klanten meer diensten of abonnementen te verkopen. Als Unifiedpost een hogere interne groei wil, moet het vooral dat laatste opkrikken. Of het moet nieuwe klanten binnenhalen dankzij overnames. Daarvoor krijgt het nu 111 miljoen op de bankrekening gestort.