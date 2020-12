Unifiedpost strijkt neer in Scandinavië

De fintechspeler telt 40 miljoen euro neer voor zijn Zweedse rivaal 21 Grams.

Unifiedpost deed drie maanden geleden zijn intrede op Euronext Brussel. Met de beurintroductie van het fintedhbedrijf kreeg Euronext Brussel er na Hyloris en Nyxoah een derde nieuweling bij.

Met het verse geld wou het fintechbedrijf onder meer zijn - al heel actieve - overnamestrategie verderzetten. Eén trimester later voegt Unifiedpost de daad bij het woord en realiseert het niet minder dan drie overnames. Met de jonge groeibedrijven BanqUP en Akti legt het fintechbedrijf respectievelijk de hand op een specialist in bankdiensten (een zogenaamde 'neobank') en op een start-up die kmo's voorziet van commerciële en e-commerce oplossingen.

Via de twee bedrijven zal Unifiedpost ook zijn eigen diensten aan tal van kmo's kunnen aanbieden, zegt CEO Hans Leybaert. Unifiedpost betaalt voor de overname van BanqUP en Akti, zowel in aandelen als in cash, ongeveer 10 miljoen euro.

Postdiensten

Maar de grootste overname van de drie is die van 21 Grams. Het Zweedse bedrijf is een van de lokale spelers die sterk inspeelde op de liberalisering van de postdiensten in Scandinavië. Een groot deel van 21 Grams' activiteiten bestaat daarom uit documenten- en pakketlogistiek. Lees: 21 Grams is een soort postbode. De naam verwijst trouwens naar de klassieke gewichtslimiet voor de goedkoopste postzegel, 21 gram dus.

Maar het is Unifiedpost vooral om een andere deel van de activiteiten te doen: de verwerking van uitgaande facturen voor grote klanten (21 Grams bedient er in totaal meer dan 800). Op jaarbasis worden meer dan 80 miljoen documenten verwerkt via het 21 Grams-platform.

21 Grams is goed voor een omzet van 77 miljoen euro, ongeveer evenveel als de hele Unifiedpost-groep. De omzet uit de facturatie-activiteiten, die het Belgische bedrijf als een kernmétier ziet, bedraagt evenwel 'slechts' 21,6 miljoen euro. De winstmarge ligt er bijna drie keer hoger dan in de documenten- en pakketverwerking.

Gaat Unifiedpost die niet-strategische activiteiten behouden? 'Het is de bedoeling om die business geleidelijk aan te digitaliseren', zegt Hans Leybaert in een kort gesprek met De Tijd (lees hieronder). Belangrijker voor Unifiedpost is dat het via de overname toegang krijgt tot de Scandinavische kmo-markt, die bestaat uit 1,25 miljoen bedrijven.

40 miljoen euro waardering Unifiedpost waardeert 21 Grams, schulden inbegrepen, op ongeveer 40 miljoen euro.

Unifiedpost betaalt de aandeelhouders van 21 Grams - enkele families 7,5 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van 4,6 miljoen euro voor de overname of omgerekend 34,5 miljoen euro. Schulden incluis bedraagt het prijskaartje ongeveer 40 miljoen. De Belgsiche fintech'er legt het overgrote deel daarvan (93%) in cash op tafel en betaalt de rest in aandelen. Die gaan hoofdzakelijk naar het bestaande management van 21 Grams, dat dus aandeelhouder van Unifiedpost wordt.

'Ik ben ervan overtuigd dat we met deze drie overnames verdere stappen zetten in de richting van een pan-Europees platform voor document-, identiteits- en betaaldiensten', stelt Hans Leybaert.

Munitie

Unifiedpost heeft na de drie overnames nog heel wat munitie over voor toekomstige deals. Het fintechbedrijf haalde met zijn beursgang in september 252 miljoen euro op.

Daarvan ging een kleine 80 miljoen euro of bijna een derde naar de verkopende aandeelhouders. Het bedrijf zelf kreeg 175 miljoen euro binnen. Netto, na aftrek van kosten, stroomde er een goede 160 miljoen euro naar de bankerekening van Unifiedpost.

Drie vragen aan Hans Leybaert (CEO Unifiedpost) Met 21 Grams wordt Unifiedpost ook een soort postbode. Gaat u die activiteiten behouden? 21 Grams is ontstaan uit de liberalisering van de postdiensten in Scandinavië. Ze bieden een totaalmodel aan hun klanten, gaande van het verzenden van uitstaande facturen (ons métier) tot documenten- en pakketlogistiek. Het is de bedoeling die laatste activiteit geleidelijk aan te digitaliseren, dat zal ook de marges in dat segment ten goede komen. Maar deze overname laat ons vooral toe om toegang te krijgen tot de enorme Scandinavische kmo-markt. Waar wil Unifiedpost nog uitbreiden? Wij horen dat u in Azië recruteert. Onze eerste prioriteit is een Europese speler te worden. Maar we krijgen ook vragen uit andere continenten. Het moet zich nog concretiseren, maar het is alvast geen fictie meer. Onze oplossingen zijn in ieder geval klaar voor een sprong naar Azië. Zitten er nog overnames in de pijplijn? Ik kan niet concreet zijn, maar laat mij zeggen dat we aan de toekomst werken, elke dag opnieuw (lacht). We willen een Europees platform uitbouwen met in ieder land een lokale voetafdruk. Indien opportuniteiten zich voordoen, zullen we niet nalaten om ze te grijpen.