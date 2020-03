Urbain Vandeurzen en Rudi Pauwels stappen in miDiagnostics

Labo op een chip

Het product van miDiagnostics voor de diagnostische analyse van bloed of speeksel is een combinatie van een chipkaart en een uitleesapparaatje. De combinatie is zo klein dat het gemakkelijk en goedkoop bij de huisdokter, de apotheker of de patiënt thuis ingezet kan worden. Vandaag gebeuren die analyses in labo’s met machines zo groot als een tafel, die al snel tienduizenden euro’s kosten.

In juni vorig jaar pakte miDiagnostics uit met een eerste prototype om bloedplaatjes, en witte en rode bloedcellen te tellen in een druppel bloed. 'Die zogenaamde CBC-test, de meest uitgevoerde in labo's, wordt voor verschillende toepassingen gebruikt, zoals bijvoorbeeld het opvolgen van het immuunsysteem van een kankerpatiënt die behandeld wordt met chemotherapie', zegt Nicolas Vergauwe, CEO van miDiagnostics. Dat dat met onze technologie thuis kan, betekent een enorme stap voorwaarts. Die mensen zijn heel vatbaar voor besmettingen allerhande, waardoor een ziekenhuis of een dokterspraktijk wel de laatste plaats is waar ze moeten zijn.’

Pauwels verwacht ook veel van een tweede product dat nog in volle ontwikkeling is, met dezelfde bouwstenen die gebruikt worden voor het celtelproduct. Daarbij zou de microprocessor op de chip op enkele druppeltjes of speeksel tegelijk op zoek kunnen gaan naar tientallen virussen of bacteriën, op basis van genetisch materiaal van de ziekteverwekkers. ‘Vandaag gebeurt een diagnostische tests virus per virus. Kan je snel, goedkoop en op locatie grote massa’s mensen testen dan zou dat een doorbraak betekenen in de aanpak van epidemieën zoals we er nu een kennen met het coronavirus.’