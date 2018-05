Uw gips rolt uit de 3D-printer

De Brusselse start-up Spentys vervangt klassieke gipsverbanden door 3D-geprinte plastic structuren. ‘Je kan ermee douchen en ze gaan niet stinken.’

De twintiger Louis-Philippe Broze, de medeoprichter van Spentys, schakelt een scanner aan zijn iPad, loopt om me heen en op het scherm verschijnt een 3D-beeld van mijn arm. ‘Stel, u bent net geopereerd voor een breuk aan de pols en die moet enkele weken geïmmobiliseerd worden. Dan gaan we aan de slag met onze algoritmes om dat beeld, aangevuld met specificaties van de arts, om te zetten in een opdracht voor onze 3D-printers’, legt hij uit.

Het resultaat is een witte, plastic structuur, laagje per laagje gespoten door een printkop. Op maat gemaakt, extra stevig op de plekken waar het nodig is. En met gaten voor de verluchting.

Veel plaats voor liefdevolle boodschappen met een alcoholstift rest er niet, maar de technologie van Spentys heeft zo zijn voordelen. ‘Het is veel lichter dan gips’, zegt Broze. ‘Het zit perfect. Operatiewondes kunnen ademen en ontsteken niet. Je kan ermee douchen. En het gaat niet stinken.’

Zwitserland

Broze en zijn kompaan Florian De Boeck overtuigden anderhalf jaar geleden een Brussels ziekenhuis om een prototype te testen. Intussen heeft de technologie bij ruim dertig patiënten haar nut bewezen. Ook de terugbetaling door het Riziv is geregeld. ‘We zijn klaar voor de commerciële lancering’, zegt Broze. Er lopen gesprekken met ziekenhuizen in Nijmegen en Gent.

Ook in Zwitserland staan twee contracten in de steigers, deels te danken aan het netwerk van Antoine Duchateau, die in het prille begin van Spentys 100.000 euro startkapitaal op tafel legde. Duchateau is vertrouwd met de medische wereld en is onder meer voorzitter van het Zwitserse DNA-analysebedrijf Sophia Genetics, waar ook Marc Coucke aandeelhouder is.

Toen we als student met dit project begonnen, hadden we geen idee hoe we een medische innovatie konden lanceren. Louis-Philippe Broze medeoprichter Spentys

Spentys groeide op onder de vleugels van de start-upincubator Lifetech Brussels. ‘Dat was ook nodig’, zegt Broze. ‘Twee jaar geleden hadden we alleen nog maar een idee. We waren twee studenten die een innovatie in de medische wereld wilden lanceren. Het was een opportuniteit. Let’s do it, zeiden we tegen elkaar. Maar we wisten hoegenaamd niets over de kwaliteitsaspecten, de financiering, de werking van het Riziv, enzovoort. Ik ben trots op waar we nu staan, maar er is nog werk aan de winkel.’

Spentys legt zich in eerste instantie toe op ‘gipsen’ voor patiënten na een operatie aan de pols of onderarm. ‘Een printopdracht neemt nu nog vijf uur in beslag. We mikken dus op toepassingen waar we die tijd hebben. Denk ook aan de behandeling van klompvoeten bij kinderen’, zegt Broze. ‘Op de spoedafdeling moet je de klus in 20 minuten kunnen klaren. Daar zijn we nog niet, maar we werken eraan. Een onderzoeksproject voor een nieuw productieproces is aangevraagd.’