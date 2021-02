VBO-erevoorzitter Norbert Joris overleden...

Norbert Joris, erevoorzitter van het VBO, is op 94-jarige leeftijd overleden. ‘Een fijne man met een warme uitstraling en steeds de blik op de toekomst gericht’, zo herinnert VBO-topman Pieter Timmermans zich de ondernemer.

De Antwerpse ondernemer kreeg in april 1992 het voorzitterschap van de werkgeversorganisatie tijdelijk in handen nadat toenmalig voorzitter Urbain Devoldere ontslag had genomen. Devoldere was in opspraak gekomen in de Superclub-affaire en stapte dat jaar op als voorzitter van het VBO en van Philips België.

Met Joris kreeg het VBO voor het eerst een voorzitter die aan het hoofd stond van een kmo. Tijdens zijn eenjarige mandaat pakte hij de regering-Dehaene hard aan over de vele lasten die op de bedrijven werden gelegd. In 1993 werd Joris opgevolgd door toenmalig UCB-topman Georges Jacobs.

Norbert Joris, die uit een gezin was negen kinderen stamde, leidde in de jaren 90 het verlichtingsbedrijf ETAP, dat hij samen met baron Philippe Gillès de Pélichy in 1949 had opgericht. ETAP, de afkorting van ElektroTechnische Apparaten, vestigde zich aanvankelijk op het Antwerpse eilandje. Onder impuls van Norbert Joris’ creatieve en visionaire ondernemingsgeest richtte de ETAP-groep zich op verschillende domeinen.

Onzinkbare boten

ETAP startte als onderhoudsbedrijf voor scheepsmotoren. Na de brand in de Innovation in Brussel, in 1967, zag Joris de behoefte aan noodverlichting groeien en ging het bedrijf zich richten op de ontwikkeling en productie van lichtarmaturen en noodverlichting. Nadien kwam daar ook nog de productie van zeilboten bij. Die laatste divisie, ETAP Yachting, werd internationaal gelauwerd voor haar onzinkbare boten. De familie verkocht die tak in 2008, waarna die mee ten onder ging bij het faillissement van de Duitse overnemer Dehler.

ETAP richt zich de jongste jaren op de ontwikkeling en productie van op maat gemaakte verlichtingssystemen voor kantoren, ziekenhuizen en industriële gebouwen.

ETAP richt zich de jongste jaren alleen op de ontwikkeling en productie van op maat gemaakte verlichtingssystemen voor kantoren, ziekenhuizen en industriële gebouwen. Achter die uiteenlopende toepassingen zat eenzelfde grondgedachte van Joris: met welke innovaties kunnen we slimme, duurzame oplossingen ontwikkelen voor een snel veranderende wereld?

Acht kinderen

Joris bleef het bedrijf als CEO leiden tot 1968. Toen liet hij de operationele leiding over aan een medewerker van het eerste uur om voorzitter te worden. Van zijn acht kinderen was alleen zijn dochter Anne-Marie actief in het bedrijf. Een andere dochter, Christ’l, die in 2010 werd aangesteld als eerste vrouwelijke voorzitter van de technologiefederatie Agoria, is nooit operationeel actief geweest in het bedrijf, maar ze is al meer dan een kwarteeuw jaren voorzitter van het de raad van bestuur van ETAP als opvolgster van haar vader.