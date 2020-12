VS dreigen Alibaba en landgenoten uit Wall Street te verbannen

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag ingestemd met een wet die beurshandel in Chinese bedrijven onmogelijk maakt als die geen inkijk geven in hun boeken.

De nieuwe wet, die nog moet worden ondertekend door de Amerikaanse president Donald Trump, geeft Chinese ondernemingen en hun revisoren drie jaar de tijd om inzage te geven in hun boeken.

Halen ze die deadline niet, dan kan de Amerikaanse overheid verbieden dat nog in de aandelen kan worden gehandeld. In zo’n scenario hebben de Chinese bedrijven twee opties: van de beurs vertrekken of verhuizen naar een andere aandelenmarkt buiten de Verenigde Staten.