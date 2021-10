VS en Europese landen sluiten deal over digitaks

De VS en vijf Europese landen hebben een oplossing gevonden in hun dispuut over een digitale taks, die vooral Amerikaanse techbedrijven als Facebook, Amazon en Google zou treffen.

Donderdagavond raakte bekend dat de Verenigde Staten afzien van een reeks invoerheffingen op producten uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italiƫ, Spanje en Oostenrijk. In ruil laten die vijf Europese landen hun lokale digitaks op termijn uitdoven.

Met het akkoord komt er een einde aan een slepend conflict dat een deal had kunnen ondermijnen over een belasting voor multinationals die 136 landen zijn overeengekomen. Zodra dat akkoord in de komende twee jaar van kracht wordt, moeten multinationals in alle landen waar ze actief zijn 15 procent belasting betalen.

Vooral techbedrijven deden dat nog niet. Meerdere landen vonden dat oneerlijk en kwamen daarom met een eigen digitaks voor ondernemingen die diensten aanbieden zoals Spotify, Apple, Netflix en Amazon. De VS zagen dat als een aanval op de eigen techsector en reageerden met strafheffingen, onder meer op Franse wijn en kaas.

De VS en de vijf Europese landen zijn nu overeengekomen dat de digitale taks voorlopig blijft bestaan. Maar zodra het internationale akkoord van kracht wordt, zullen de Europese landen bedrijven de belasting die ze hebben afgedragen terugbetalen als die hoger is dan onder de nieuwe afspraken.