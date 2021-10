VS grootste bitcoinminer na Chinese cryptoban

De Verenigde Staten hebben de koppositie van China overgenomen als grootste miner - zeg maar producent - van bitcoins. Peking verbood vorige maand de handel in de cryptomunt.

Om nieuwe bitcoins te creëren moet je als miner een reeks cryptotransacties verifiëren door uiterst moeilijke berekeningen uit te voeren. Die berekeningen worden almaar complexer en vergen dus meer computerkracht en energie.

De grootste miners zaten de jongste jaren in China, waar ze profiteerden van de lage prijzen voor de gigantische hoeveelheden elektriciteit die nodig zijn om bitcoins te delven. Maar dit jaar maakt de Volksrepubliek werk van zijn verbod op de bitcoin en aanverwante activiteiten. Vorige maand deed Peking de handel in cryptomunten volledig in de ban.

Die strijd tegen Chinese miners werpt zijn vruchten af. Terwijl China in september 2019 goed was voor 75 procent van alle rekenkracht die wereldwijd wordt gebruikt voor het delven van bitcoins, is dat volgens het Cambridge Centre for Alternative Finance gedaald tot bijna niets. Het aandeel van de Verenigde Staten is gestegen naar 35,4 procent, ruim een verdubbeling tegenover april.