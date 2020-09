VUB en spin-off Axiles Bionics krijgen 2 miljoen voor robotvoet

De start-up wordt geleid door de fysicus Pierre Cherelle, die doctoreerde in een VUB-onderzoeksgroep die de interactie tussen mensen en robots bestudeert. De robotvoet is nog niet op de markt, maar er worden al prototypes getest. De start-up haalde in september vorig jaar 2,4 miljoen euro kapitaal op.

Handicaps overwinnen

‘Binnen onze visie van AI en robotica voor het algemeen belang is het belangrijk dat ons onderzoek niet in het lab blijft, maar zowel wordt gebruikt om maatschappelijke uitdagingen op te lossen als om nieuwe economische markten te creëren. De verdere samenwerking met Axiles Bionics is een belangrijke stap om handicaps te overwinnen’, zegt professor Bram Vanderborght, het hoofd van BruBotics.

BruBotics en Axiles Bionics willen samen van Brussel een expertisecentrum maken in intelligente bionische technologieën.