Vaarwel Option, welkom Crescent

De aandeelhouders keurden op een buitengewone vergadering de naamsverandering goed van Option in Crescent. Later dit jaar volgt een omgekeerde aandelensplit om het aandeel van zijn centjesimago af te helpen.

50 minuten. Langer duurde de begrafenis van Option niet. In de bestuurskamer van het 32-jarige bedrijf in Heverlee (Leuven) sprak voorzitter en nieuwe hoofdaandeelhouder (38%) Eric Van Zele van een eindpunt én een nieuw begin.

De omzetting van de laatste schijf schulden (11 miljoen euro) in aandelen, de omgekeerde overname van de Van Zele-holding Crescent en de naamsverandering werden in snel tempo en nagenoeg unaniem goedgekeurd. Net als het ontslag van Jan Callewaert als bestuurder. De oprichter van wat tien jaar geleden een wereldspeler was met een beurswaarde van 1 miljard euro was dinsdag niet aanwezig.

1 miljard Het aantal uitstaande aandelen van Option/Crescent stijgt met 1 miljard tot 1,37 miljard.

Door de omzetting van de schulden en de overname worden meer dan 1 miljard nieuwe aandelen gecreëerd, wat de bestaande aandeelhouders andermaal doet verwateren - ditmaal met liefst 78 procent.

Zij zijn voortaan eigenaar van Crescent, een holding boven 75 werknemers en 20 miljoen euro omzet uit IT-diensten voor Nederlandse kmo’s, led-verlichting en, via Option, het fel gehypete internet-of-things.

Van Zele: 'In deze groep maakt Option veel meer kans op succes. Maar we zijn er nog niet, de patiënt is uit de operatiekamer, maar hij moet weer leren stappen.' Option leed vorig jaar bijna 1 miljoen euro verlies op 5 miljoen euro omzet.

Omgekeerde aandelensplit

De zware neergang deed Option de voorbije jaren op de beurs vervellen tot een centjesaandeel van 0,05 euro. Om die mistroostige koers weg te werken, plant Crescent nog dit jaar een omgekeerde aandelensplit.

In deze groep maakt Option veel meer kans op succes. Maar we zijn er nog niet, de patiënt is uit de operatiekamer, maar hij moet weer leren stappen. Eric Van Zele Voorzitter

Voor Martijn Kok hoeft dat optisch truckje niet. De Nederlandse belegger duikt na de omzetting van 635.000 euro schulden op als nieuwe aandeelhouder van Crescent, met een belang van 2,3 procent. Bij onze noorderburen verwierf die kleurrijke figuur naam en faam met investeringen in lege beursschelpen als NedSense en aandelen met een optisch lage koers als het failliete Macintosch.