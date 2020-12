Val van bitcoin-kroonprins zadelt cryptobeurs Coinbase op met massaclaim

Nog geen twee weken nadat Coinbase, een van de grootste handelsplaatsen voor virtuele munten, aankondigde naar de beurs te willen trekken heeft het bedrijf al een massarechtszaak aan zijn been. Met daarin een hoofdrol voor de voormalige cryptoreus Ripple.

Het Amerikaanse Ripple Labs gold lang als een van de giganten van de nog jonge crypto-industrie, de branche van bedrijven die in de nasleep van het succes van de bitcoin hun kans waagden met een eigen virtuele munt.

Ripple zette zich met zijn blockchaintechnologie in de markt als een efficiënt en goedkoper alternatief voor traditionele betaalnetwerken voor banken, zoals bijvoorbeeld Swift. Bovendien profileerde het bedrijf zich ook als een van de weinige 'volwasssen' onder de honderden cryptobedrijfjes die het licht zagen in de begindagen van de bitcoin en blockchaintechnologie.

Hollywood-ster Ashton Kutcher bracht Ripple onder de aandacht in tv-shows zoals Ellen.

Oprichter Chris Larsen was een graag geziene gast op het Word Economic Forum in Davos, zeg maar de jaarlijkse hoogmis van het financiële en economische establishment. En Ripple genoot ook de steun van Hollywood-beroemdheden zoals Ashton Kutcher, die het bedrijf kwam promoten op populaire tv-shows als 'Ellen' of 'The Colbert Report'. Door de niet te stuiten opmars van XRP, de virtuele munt die Ripple gebruikt op zijn netwerk, werd Larsen zelfs even de vijfde rijkste man ter wereld. Op papier althans.

Sterrenstatus kwijt

Maar intussen lijkt Ripple zijn sterrenstatus kwijt nu de Amerikaanse financiële waakhond SEC zijn pijlen op het bedrijf heeft gericht. De toezichthouder sleepte Ripple voor de rechtbank omdat het bedrijf in 2013 geld zou opgehaald hebben door zonder toestemming van de SEC XRP's te verkopen aan investeerders.

Ripple is van mening dat dat niet nodig is omdat het XRP als een betaalmiddel beschouwt. Maar de SEC bestempelt de virtuele munt als een beleggingsproduct, en om dat te verkopen moet er wel eerst toestemming worden gevraagd. De Amerikaanse beurswaakhond beticht Ripple niet van fraude, maar als de rechter de redenering van de SEC volgt riskeert het bedrijf wel een forse schadevergoeding te moeten betalen.

Massaclaim

Bovendien zou dat kunnen betekenen dat de Amerikaanse financieeltoezichthouder ook andere virtuele munten als belegging kan bestempelen. En dat vooruitzicht maakt ook de grote handelsplatformen in cryptovaluta zenuwachtig. Zeker als ze zoals Coinbase, plannen hebben om naar Wall Street te trekken.

8 miljard dollar Coinbas werd bij de meest recente kapitaalronde gewaardeerd op 8 miljard dollar.

Coinbase kondigde eerder deze week nog aan dat het tijdelijk de handel in XRP zou opschorten. Dat joeg de koers van die virtuele munt meteen ruim dertig procent lager. En het joeg XRP-investeerders van het eerste uur in de gordijnen. Een van de klanten van Coinbase heeft nu in Los Angeles een collectieve rechtszaak tegen het platform gelanceerd. Coinbase besefte wel degelijk dat XRP een beleggingsproduct was, zoals de SEC nu beweert, en heeft klanten al die tijd onterecht commissies aangerekend, luidt de klacht.