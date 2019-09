Van Zele neemt schulden Crescent over

De nieuwe schuldherschikking moet een doorstart van het al jaren krasselende technologiebedrijf mogelijk maken.

Het staat bijna terloops in het persbericht met de halfjaarcijfers van Crescent : 'De raad van bestuur heeft de beslissing genomen om de schuldpositie van de vennootschap voor jaareinde af te bouwen door alle bestaande schulden aan aandeelhouders ten gevolge van de recente en de twee nog lopende overnames, alsmede de versterkte voorschotten ter verbetering van de liquiditeitspositie in te brengen in kapitaal'.

In totaal zal grootaandeelhouder Eric Van Zele zo'n 5 miljoen vorderingen omzetten in kapitaal. Bij de huidige beurskoers vertegenwoordigt dat bedrag meer dan 130 miljoen aandelen. Bij een vorige schuldherschikking, eind 2017, was er al een tsunami van nieuwe aandelen waardoor er nu 1,37 miljard stukken Crescent in omloop zijn.

Via de schuldherschikking gaat Van Zele, die nu al 37,5 procent van het kapitaal controleert, zijn belang nog vergroten. Dit voorjaar had Van Zele, in afwachting van de 'ultieme turnaround' van het technologiebedrijf, Crescent al extra cash toegestopt.

De schuldendeal moet de kaspositie van Crescent minder prangend maken. Eind juni was er slechts 0,4 miljoen in kas. Dat is zorgwekkend, want over de eerste jaarhelft was de cashflow uit de bedrijfsactiviteiten luidens het halfjaarverslag nog altijd 0,11 miljoen negatief.

Wel positief is dat de brutobedrijfswinst (ebitda) over de eerste jaarhelft met 0,5 miljoen positief was en Van Zele ook over heel 2019 een positieve ebitda voorspelt.

De omzet kwam uit op 8,9 miljoen euro. Dat is meer dan de 7,8 miljoen over de eerste helft van 2018. Maar eigenlijk daalt de omzet: mochten Crescent en andere recente overnames bij de cijfers van de eerste helft van 2018 geteld worden, dan zou de omzet op net geen 10 miljoen uitgekomen zijn. Netto was er 0,45 miljoen verlies.