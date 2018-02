Vastgoedman Versluys investeert nog meer in Zora Bots

De bouwondernemer Bart Versluys pompt vers geld in Zora Bots. Hij wordt zo voor de helft eigenaar van het Oostende robotbedrijf, dat tot nog toe de verliezen opstapelde.

Wie het Oostendse ziekenhuis AZ Damiaan binnenwandelt, kijkt allang niet meer op van de robot die aan de balie zit. Sinds 2016 wijst Pepper, zoals het ding heet, bezoekers de weg naar de juiste verdieping. Andere zieken- en rusthuizen experimenteren volop met Zora, een klein en aaibaar gezelschapsrobotje. De hardware van de robots is ontwikkeld door het Japanse conglomeraat SoftBank Robotics, maar de software van Pepper en Zora komt van de Oostendse onderneming Zora Bots.

50 procent in handen

In februari vorig jaar kondigde de projectontwikkelaar Bart Versluys (46) aan dat hij voor 5 miljoen euro voor 25 procent zou toetreden tot het kapitaal van Zora Bots. Versluys, bekend van de gelijknamige bouwgroep waar Marc Coucke drie jaar geleden 75 miljoen euro in pompte, verhoogde deze week zijn kapitaaldeelname, waardoor hij 50 procent van het bedrijf in handen krijgt.

De aandelen die Versluys verwierf, waren in handen van Summa, het investerings- en vastgoedbedrijf dat opgericht werd door de Nederlander Gerard Cok. De voormalige topman van het erotiekconcern Beate Uhse heeft nu geen belang meer in Zora Bots. De andere helft van het bedrijf blijft in handen van de co-CEO’s Fabrice Goffin en Tommy Deblieck. De overname van de aandelen - het is niet bekend hoeveel Versluys ervoor betaalt - gebeurt via zijn privé-investeringsholding Scorpiaux.

‘De extra investering komt er op het moment dat we meer marktaandeel verwerven’, zegt Versluys. ‘Robots zijn nog een erg prille markt, maar we zijn erin geslaagd deals te sluiten met de grootste robotbouwers.’

Rode cijfers

Financieel heeft Zora Bots een minder mooi parcours achter de rug. In 2016 keek het tegen een negatief eigen vermogen van 840.606 euro en 1,9 miljoen euro schulden aan. Netto werd 368.811 euro in het rood geschreven. De cashflow was bijna 400.000 euro negatief. Na overleg besliste de raad van bestuur toen de vennootschap niet te ontbinden maar voort te zetten, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Gegevens over 2017 zijn nog niet beschikbaar.

15 ontwikkelaars 15 ontwikkelaars rusten de robots uit met de juiste software en Zora Bots verdeelt die op de lokale markt.

Zora Bots bouwt zelf geen robots, de ‘interactieve bloempot’ Billy-Billy buiten beschouwing gelaten. De Oostendenaars kopen robots bij fabrikanten als het Franse Aldebaran, dat overgenomen is door het Japanse SoftBank, en het Chinese Canbot. 15 ontwikkelaars rusten de robots uit met de juiste software en Zora Bots verdeelt die op de lokale markt. Samen met 29 concurrenten is het bedrijf lid van het Partner Ecosystem van SoftBank. Dat label geeft SoftBank aan bedrijven die met de Japanners mogen samenwerken om software voor robots te ontwikkelen en te verdelen.

Robots als iPhones

‘Op de robots zitten in eerste instantie al enkele softwarepakketten’, zegt Bram Vanderborght. De onderzoeker van de VUB is een van de belangrijkste robotica-experts van het land. ‘Eigenlijk kan je de robots vergelijken met een iPhone. Die komt met een developers kit, waarna ontwikkelaars er apps voor bouwen. Dat gaat ook zo met de robots, waarna Zora Bots en soortgelijke bedrijven een user interface voor de robots ontwikkelen.’ Die finishing touch is een belangrijke stap, want die maakt de robots toegankelijk voor het brede publiek, stelt Vanderborght.

Tommy Deblieck bevestigt dat. ‘De Chinese fabrikanten hebben een voorsprong in de productie van de hardware. Maar die robots zijn niet overal inzetbaar. Met onze software stijgen de verkoopmogelijkheden met 400 à 500 procent.’

'Belgische robots'

Die belangrijke nuance werd vroeger niet altijd gemaakt. Zora Bots had het lange tijd over ‘Belgische robots’. Nu is die verwachting getemperd naar ‘de softwaretoepassing voor de NAO-robot van SoftBank Robotics’. NAO is de naam die SoftBank aan de robot geeft, maar Zora Bots brengt die robot als Zora op de markt.