Verlies van gisteren levert Amazon vandaag miljarden op

Amazon is een winstmachine geworden. De jarenlange investeringen renderen. E-commerce is maar een van de vele Amazon-activiteiten geworden.

Met zijn resultaten voor het kwartaal dat op 30 juni eindigde toont Amazon dat het technolgiebedrijf in een nieuwe levensfase is beland. De tijd van de bloedrode cijfers is wellicht voorbij.

Amazon kondigde donderdagavond aan dat het in het tweede kwartaal 2,5 miljard dollar nettowinst gemaakt heeft, tegenover 197 miljoen een jaar eerder. De omzet is met 40 procent toegenomen tot 52,9 miljoen dollar.

Verliezen

Throwback naar drie jaar geleden, 24 juli 2015. Beleggers stuwen het aandeel van Amazon liefst 20 procent hoger omdat het bedrijf in het tweede kwartaal 92 miljoen dollar winst heeft geboekt, op 23,2 miljard dollar. Een marge van amper 0,4 procent. Met hun dolenthousiaste reactie vierden de believers van Amazon dat ze het wellicht zouden halen van de sceptici.

Die hadden al sinds Amazon in 1994 zijn webwinkel begon kritiek op het businessmodel. Dit kon nooit winstgevend worden. Een these die oprichter en CEO Jeff Bezos twintig jaar lang leek bevestigen, want jaar na jaar eindigde Amazon in het rood. 'Dat komt omdat we volop investeren', repliceerde Bezos. Later zullen we daar de vruchten van plukken.

'Later' is aangebroken. Door zijn investeringen in dienstverlening, technologie en relatief lage prijzen is Amazon dominant geworden. De helft van wat Amerikanen spenderen bij webwinkels, spenderen de bij Amazon.

Dat komt doordat Amazon met zijn abonnementsdienst Prime miljoenen klanten lokte. Wie zich voor enkele tientallen dollars per jaar een Prime-abonnement neemt kan rekenen op kortingen, snelle leveringen en toegang tot bijkomende diensten zoals muziek- en videostreaming. Ook in buiten de VS - bijvoorbeeld in België - heeft Amazon zijn e-commerceactiviteiten in de afgelopen jaren opgedreven.

Dataopslag

Toch is het niet de webwinkel van Amazon die het bedrijf miljarden winst oplevert. Wel andere, meer winstgevende poten die Amazon in de afgelopen jaren heeft uitgebouwd.

1,6 miljard Winst Amazon puurde in het tweede kwartaal 1,6 miljard dollar bedrijfswinst uit zijn dataopslagdienst AWS, 79 procent meer dan een jaar eerder.

Zo is Amazon Web Services (AWS) een winstgoudhaantje. Op de servers van AWS slaat Amazon tegen betaling data van bedrijven op. Wanneer u een serie bekijkt van Netflix of een nummer speelt op Spotify is de kans groot dat het bestand wordt gedownload van servers van AWS. Ook de kamerverhuurder Airbnb en opslagbedrijf Dropbox maken gebruik van AWS. Het Amerikaanse conglomeraat GE sloot in 2015 30 eigen datacenters en bracht zijn data onder bij AWS.

De servers van AWS genereerden in het tweede kwartaal 6,1 miljard dollar omzet voor Amazon, 49 procent meer dan een jaar eerder. Amazon puurde er 1,6 miljard dollar bedrijfswinst uit, 79 procent meer dan een jaar eerder.

Reclameregie

Daarnaast springt ook Amazons reclamedienst steeds meer in het oog. Grote bedrijven en kleinschalige ondernemingen die hun koopwaar op de webwinkel van Amazon aanbieden kunnen adverteren om hun producten in de kijker te zetten.

De hoeveelheid zaken dat Amazon doet is tegenwoordig zo groot dat er behoorlijk wat ruimte is om te investeren. Stephen Lee Investeerder

Dat steeds meer partijen gebruik maken van die advertentiedienst, blijkt uit de kwartaalupdate van Amazon. De rubriek 'other', die grotendeels bestaat uit de reclameregie, zag de omzet met 129 procent aandikken tot 2,2 miljard dollar. Zo wordt Amazon een meer te duchten concurrent voor andere grote internetadvertentiediensten, zoals Facebook en Alphabet (Google).

Amazon heeft nu verschillende lucratieve bedrijfstakken, maar dat wil niet zeggen dat het stopt met op grote schaal te investeren. Alleen zullen die investeringen in de cijfers minder hard opvallen, nu Amazon een stevige winstfundering heeft en niet langer een bedrijf in opbouw is.

'De hoeveelheid zaken dat Amazon doet is tegenwoordig zo groot dat er behoorlijk wat ruimte is om te investeren', zegt Stephen Lee van het investeerdersadviseur Logan Capital Management aan de krant The Wall Street Journal. 'De cijfers zijn zo hoog geworden dat zelfs stevige investeringen de winst minder treffen dan vroeger.'

In zijn kwartaalupdate lijst Amazon op 2,5 A4-pagina's op welke investeringen het gedaan heeft. Zo kunnen nu ook Fransen via spraakassistent Alexa producten kopen bij Amazons webwinkel, informatie opzoeken op het internet, muziek opzetten en ga zo maar door. Later dit jaar volgen Italië, Mexico en Spanje.