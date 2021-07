Verpakkingsafdeling Biocartis beschadigd door brand

Dat meldt Gazet van Antwerpen . De brand brak rond 22.30 uur uit in de verpakkingsafdeling van Biocartis . Een tiental medewerkers die nog aanwezig waren, konden zich in veiligheid brengen zodat er geen gewonden vielen.

Rond 23.30 uur was de brand onder controle. De brandweer bleef nog geruime tijd nablussen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht.

De productiehallen en de kantoren op de site van Biocartis in Mechelen bleven gespaard. Het is nog niet duidelijk of er eventuele impact is op de productie. Bij Biocartis was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.