Vers geld voor digitale fabrieksassistent

Het Limburgse Arkite haalt 1,5 miljoen euro op om zijn virtuele assistent voor operatoren verder uit te rollen.

Een virtuele fabrieksassistent. Zo kan je de Human Interface Mate (HIM) van het Limburgse technologiebedrijf Arkite omschrijven. Het is een kastje met een 3D-sensor en een projector, dat de handelingen van een fabrieksoperator mee in de gaten kan houden en zo maakbedrijven wil helpen foutloos te werken.

De 'virtuele beschermengel' waarschuwt een operator wanneer hij een verkeerde operatie uitvoert en toont hoe hij moet werken volgens de gestandaardiseerde processen. 'Dankzij de HIM kan een werknemer in een maakbedrijf complexe handelingen uitvoeren met evenveel zekerheid als een robot', klinkt het bij Johan Smeyers, de CEO van Arkite.

Internationale uitrol

Sinds de lancering in mei 2016 wordt de HIM gebruikt in de farmaceutische industrie en de automobiel- en telecomsector. Om de functies uit te breiden en de HIM verder uit te rollen in Europa en Azië haalt Arkite nu in een nieuwe kapitaalronde 1,5 miljoen euro op bij de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Ook bestaande aandeelhouders, waaronder Capricorn Venture Partners en Arkite-CEO Johan Smeyers, sloten zich bij de kapitaalronde aan.