Vlaams ‘Google van de industrie' komt in handen van Duitse softwarereus

Trendminer, het big data-bedrijf van de jonge ondernemer Bert Baeck, is voor een onbekend bedrag verkocht aan Software AG, een Duits beursgenoteerd softwarebedrijf.

Het lijkt erop dat alweer een technologieparel van eigen bodem opgaat in een buitenlandse mastodont. Trendminer, de Limburgse scale-up van van de 36-jarige Bert Baeck, wordt volledig overgenomen door Software AG. De beursgenoteerde softwarefirma met een omzet van 879 miljoen euro, werkt al een tijdje aan overnames om zijn Internet of Things-divisie (digitalisering van industriële processen). Eerder nam het ook al Zementis (2016) en Cumulocity (2017) over.

Chemie, olie- en gaswinning en mijnbouw zijn de belangrijkste sectoren waar Trendminer zijn softwareplatform slijt. Bedrijven uit die sectoren genereren gigantische hoeveelheden big data, waarvoor de scale-up fungeert als de ultieme zoekmachine. Op een chemische installatie in de haven van Antwerpen bijvoorbeeld staan tot 500.000 sensoren om temperatuur, druk, debiet en andere waarden te meten. 'Met onze software kunnen analisten de data indexeren, labelen, analyseren en monitoren', legt Baeck uit.

Houston

Trendminer Opgericht in 2012 door Bert Baeck (CEO) en Thomas Dhollander Omzet: 6 miljoen euro Nog niet winstgevend 70 werknemers in 4 kantoren in Hasselt, Houston, New York en Keulen 100 klanten (helft van de top 50 chemiebedrijven is klant)

Het bedrijf van Baeck, dat zijn hoofdkwartier heeft op de Hasseltse Corda Campus, is nauwelijks zes jaar oud, en wist elke twee jaar zijn recurrente inkomsten te verdubbelen. Vorig jaar gedroeg die 6 miljoen euro, telt het bedrijf honderd klanten, heeft kantoren in Houston, Hasselt, New York en Keulen.

Intussen is de helft van de top 50 van chemiebedrijven, vooral Amerikaanse en Europese, klant bij Trendminer, gaande van Evonik, Akzo Nobel en Ineos over Exxon, Total, BASF, Bayer, Lanxess, enz. Later kwamen daar ook farma- en industriële bedrijven bij, zoals Pfizer, Umicore (grondstofrecyclage) en Anglo-American (mijnbouw).

Eerst deden we telkens een pilootproject op één installatie, daarna volgende het hele bedrijf. Bij de Total RC (raffinage en chemie) draaien we vandaag op al hun installaties ter wereld.’ Bert Baeck CEO Trendminer

De Antwerpse haven speelde als tweede grootste chemie ter wereld (na Houston) een belangrijke rol in de klim van de scale-up. ‘De hele Scheldelaan is vandaag klant’, zegt Baeck fier. ‘En vanuit Antwerpen konden we mee naar andere grote chemieplants over de hele wereld. Eerst deden we telkens een pilootproject op één installatie, daarna volgende het hele bedrijf. Bij de Total RC (raffinage en chemie) draaien we vandaag op al hun installaties ter wereld.’

LRM

De snelle groei van het bedrijf ging ook bij investeerders niet onopgemerkt voorbij. Aandeelhouders van het eerste uur zijn, behalve de oprichters Baeck en zijn kompaan Thomas Dhollander, Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Gemma-Frisius. De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM is steeds de grootste aandeelhouder gebleven.

In een kapitaalverhoging in 2015 kwam daar ook Fortino bij, de investeringsvennootschap van ex-Telenet-CEO Duco Sickinghe die 2,2 miljoen investeerde. Voor dit fonds is Trendminer de eerste exit. Voor LRM is het de laatste van dit kaliber onder de leiding van Stijn Bijnens, die CEO wordt van het Hasseltse IT-bedrijf Cegeka. Ook fintechinvesteerder Jurgen Ingels (ex-Clear2Pay) investeerde persoonlijk.

Incidenten voorkomen Trendminer biedt een softwareplatform voor de analyse van big data op grote industriële sites in onder meer de chemie, de farma en de grondstoffensector. Op de berg van 4.000 miljard data die een chemische site jaarlijks uitspuwt, legt de zoek- en analysesoftware vier slimme schillen: een zoekindex die de data verrijkt zoals ook toegepast door onder meer Google, een intelligente zoekalgoritmes en de labeling van speciale gebeurtenissen die een uitleg geeft bij een specifiek patroon in de data. De belangrijkste schil is de monitoring: op basis van patronen van eerdere gebeurtenissen kan het systeem nieuwe incidenten voorspellen. Een beetje zoals de app Shazam liedjes herkent, maar dan met patronen die voortdurend wisselen.

Vorig jaar trad ook Innovation Fund, een acceleratorfonds van de chemische industrie, onder leiding van ex-Total-bons François Cornelis, toe tot het kapitaal. ‘Het was geen grote participatie, maar door de namen, waaronder ook de mensen van Total en Solvay, het was wel het tipping-point voor ons bedrijf. Het opende heel wat deuren.’

Multiple

Hoeveel Software AG op tafel legt voor het jonge techbedrijf, wordt niet bekend gemaakt, maar de overnameprijs bedraagt een ‘aanzienlijke multiple van de omzet’, aldus Baeck – winst was er nog niet. Baeck had zegt aan de deal nog 15 procent van de totale overnamewaarde over te houden, inclusief winstbewijzen en opties op aandelen.

Na de kapitaalverhoging in 2015 bedroeg de totale kapitalisatie 11 miljoen euro bracht Fortino ‘We waren al een jaar op zoek naar een stevige kapitaalinjectie van 15 miljoen euro om ons salesteam uit te bouwen. Maar in die zoektocht zijn we in totaal gestoten op meerdere overnemers voor het hele bedrijf.'

Internet of Things

'Software AG is al tijd op zoek naar overnames om zijn Internet of Things en Industrie 4.0 te versterken. Wij pasten daar perfect in. En zo werd de kapitaalverhoging een overname. Het Duitse beschikt over een team van honderden verkopers waar we zelfs met de beoogde 15 miljoen euro alleen maar van hadden kunnen dromen. Nu zijn we klaar om de markt te veroveren.’

En dat is hoog tijd. Want hoewel Trendminer lange tijd de enige op de markt was en vandaag nog steeds marktleider is, steekt de concurrentie van volgens Baeck ‘overgekapitaliseerde Amerikaanse start-ups’ overal de kop op. Het Amerikaanse Seeq haalde 30 miljoen dollar op, Maana, ook uit Silicon Valley, zelfs 71 miljoen.