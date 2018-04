Vlaams Klein Duimpje zoekt weg in Industrie 4.0

Op 's werelds grootste industriebeurs in Hannover zoeken Vlaamse bedrijven een plaatsje onder de digitale zon.

'U moet herkalibreren!' Geert Bourgeois, grote 3D-bril op de neus, krijgt advies om de console te bedienen, waardoor een robot een lijmnaad op een motorkap aanbrengt.

Het duurt een tijdje voor de Vlaamse minister-president erin slaagt de console in gang te steken ('Er gebeurt niks'). Dan schuifelt hij voorzichtig over het podium, terwijl hij de console als een zwaard in de lucht houdt. 'Duidelijk niet van de PlayStation-generatie', grapt een meegereisde bobo.

We moeten niet alles willen doen. Dirk Torfs Flanders Make

Bourgeois bracht maandag een bezoek aan de Hannover Messe, de grootste industriebeurs ter wereld. De beurshallen, die propvol draaiende of voetballende robots staan, zijn deze week het centrum van de Industrie 4.0. Die nieuwe industriële revolutie moet de fabriek van de toekomst automatiseren en robotiseren.

Imago

Ook Vlaanderen wil meespelen. 'We moeten Industrie 4.0 niet als een bedreiging zien, maar als een opportuniteit', zegt Bourgeois.

Opvallen is in Hannover niet eenvoudig. De vakbeurs telt meer dan 5.000 exposanten, waaronder een 30-tal Belgische bedrijven en onderzoekscentra. Het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT) organiseert een imagostand om te tonen wat de Vlaamse maakindustrie in petto heeft.

Er staat een robot die cocktails mixt en een zelfvarende plastic boot die automatisch allerlei data registreert en doorstuurt. Maar de ruimte van 100 m² verzuipt enigszins in de 27 gigantische beurshallen. 'Je moet klein beginnen om groot te eindigen', glimlacht Claire Tillekaerts, CEO van FIT.

Het exportagentschap probeert Vlaamse bedrijven al jaren warm te maken voor een gezamenlijke (dure) stand. Omdat Hannover Messe meer een pr- dan een verkoopbeurs is, verkiezen de weinige aanwezige Vlaamse bedrijven een plekje in een thematische hal, bijvoorbeeld die rond energie.

Duur

Daar staat het Nevelse bedrijf Switch Gear Company (SGC), dat hoogspanningscabines ontwikkelt en produceert, al voor de 18de keer op rij. SGC draait vlot mee in de Industrie 4.0. Een alarm waarschuwt als er te veel vocht in de hoogspanningscabine zit, waardoor proactief een onderhoud kan worden uitgevoerd.

Hannover Messe - Grootste industriebeurs ter wereld - Thema's: industrie 4.0, robotica, automatisatie, 'fabriek van de toekomst' - 220.000 bezoekers - 5.000 exposanten, waarvan 30 Belgische

'We willen exporteren en dan is Hannover the place to be', vertelt Sophie Vandoorne, medezaakvoerster en dochter van de bedrijfsstichter. 'Het is makkelijker om bedrijven naar Hannover te lokken dan naar Nevele. En het is essentieel om jaren na elkaar terug te komen. Een bezoeker zei me: 'Ik kom al voor de vierde keer en jullie staan er nog altijd, dat is een goed teken.''

Dat weinig Belgische bedrijven in Hannover aanwezig zijn, heeft volgens Vandoorne verschillende redenen. 'De maakindustrie in België is aan het verdwijnen', zegt ze. 'En een beursdeelname vraagt een grote investering.' Voor SGC, dat 13 miljoen euro omzet draait, bedraagt de totale rekening 100.000 euro, inclusief een tas met Nevelse streekproducten voor Bourgeois & co.

3D-printing

Op de stand van het Duitse Plattform Industrie 4.0 ziet minister-president Bourgeois een landkaart met 500 locaties waar Duitse universiteiten of bedrijven onderzoek doen naar de Industrie 4.0. De locaties omvatten ook testcentra, waar Duitse kmo's uit de machinebouwsector hun nieuwste producten in een praktijkgerichte context testen. 'Dat hebben we ook nodig', klinkt het bewonderend in de Vlaamse delegatie.

Duitsland is met grote industriële bedrijven als Siemens en Bosch een voortrekker van de Industrie 4.0. Volgens Dirk Torfs van Flanders Make, het Vlaams onderzoekscentrum voor de maakindustrie, kan Vlaanderen niet op alle terreinen winnen. 'We moeten niet alles willen doen. We moeten focussen en samenwerken op domeinen waar we goed in zijn, zoals textielmachines of 3D-printing.'

Veel tijd valt niet te verliezen. 'Vlaanderen was dankzij Materialise in de jaren 90 een pionier in 3D-printing', vindt Kris Binon van de sectorfederatie Flam3D. 'Maar sinds drie à vier jaar wordt in het buitenland enorm in 3D-printing geïnvesteerd. Daarom worden we nu ingehaald, terwijl België toch aardig wat te bieden heeft.'