Vlaamse AI-experts: 'We dreigen de boot te missen'

Artificiële intelligentie (AI) zal een sleutelrol spelen in de economie van de toekomst. Maar als er niet snel iets gebeurt, dreigt Vlaanderen de boot te missen, waarschuwt een team experts.

AI is een domein dat al decennia bestaat. Maar nooit was er meer aandacht voor en onderzoek naar technologie die bepaalde functies van het menselijk brein wil emuleren. Wereldwijd worden er miljarden euro's gepompt in nieuwe ontwikkelingen rond artificiële intelligentie, met grote sprongen voorwaarts in de functionaliteiten van 'slimme' software.

Het is een domein dat wordt gezien als het strijddomein voor de economie van morgen. AI kan niet enkel helpen om bedrijfsprocessen efficiënter te maken, het is ook een cruciale technologie om producenten en consumenten met elkaar zo goed mogelijk in aanraking te brengen, of om producten zelf beter te maken dan die van de concurrentie - denk aan smartphones of auto's.

Flandrien

In Vlaanderen wordt er wel degelijk beloftevol onderzoek uitgevoerd door talentrijke academici en bedrijven, zegt AI-expert Luc Steels, professor emeritus aan de VUB, waar hij in 1983 al het eerste AI Lab van het Europese vasteland uit de grond stampte. 'Maar willen we niet achterop geraken op de rest van de wereld, is het nu tijd voor actie', waarschuwt Steels in een rapport dat hij schreef met collega-wetenschappers van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten (KVAB).

Steels vergelijkt de huidige situatie van AI in Vlaanderen met die van de 'flandrien', het type wielrenner dat in de wielerwedstrijden van weleer het puur op wilskracht en talent wist te halen. 'De flandriens waren de mannen die met de fiets naar de koers kwamen, met de reservebanden rond hun middel hun wedstrijd reden, en dan na de koers weer gewoon naar huis fietsten. Vroeger kon je op die manier nog koersen winnen. Maar in een landschap waarin iedereen beter omkaderd wordt, haal je het dan niet meer. Hetzelfde is waar voor AI. We hebben het hier altijd op talent en wilskracht gedaan. Nu is het tijd voor een beter kader, als we concurrentieel willen blijven.'

Kloof

Het is een realisatie die veel andere landen al zelf hebben gemaakt. De VS en Canada zijn altijd voorlopers geweest, maar ook landen als China en, dichter bij huis, Frankrijk, Duitsland en Nederland hebben een AI-strategie om in de economie van morgen relevant te kunnen blijven.

'De kloof tussen België en Nederland was vijf jaar geleden niet groot', zegt Steels. 'Vandaag heeft elke Nederlandse universiteit een bachelor-opleiding AI. Die opleidingen zijn zo populair dat ze een numerus clausus in hebben moeten stellen. België heeft geen enkele bacheloropleiding. Zo geraak je achterop.'

In het rapport van de KVAB moet dan ook dienen als een 'call to action' aan iedereen binnen het landschap, zegt Steels. 'Het is nog niet te laat voor Vlaanderen', zegt hij. 'Maar het is wel laat. Er valt geen tijd meer te verliezen. Bedoeling van dit rapport is dan ook om alle actoren in het AI-landschap wakker te schudden. Het moet zorgen voor een mentaliteitswijziging, door iedereen goed te informeren over wat de mogelijkheden en uitdagingen van AI juist zijn. Zo kan er hopelijk snel werk worden gemaakt van een strategisch plan.'

'Er is wel degelijk een voedingsbodem voor een AI-ecosysteem in Vlaanderen', besluit Steels. 'Met relatief weinig investeringen valt veel te bereiken. Maar dan moet iedereen betrokken - bedrijven, onderwijsinstellingen, het beleid, noem maar op - er mee de schouders onderzetten. En wel nu.'