Vlaamse apneu-opsporer Ectosense in Amerikaanse handen

Het Amerikaanse ResMed koopt de Vlaamse start-up Ectosense, die gespecialiseerd is in de opsporing van slaapapneu. De prijs van de transactie is niet bekend. Ook investeerder Jos Sluys passeert langs de kassa.

De Leuvense start-up Ectosense, een spin-off van het onderzoekscentrum Imec, ontwikkelde een toestel om slaapapneu op te sporen. Het toestel, de NightOwl, wordt op de vingertop of het voorhoofd gekleefd en vangt signalen op over onder andere de ademhaling en de zuurstofsaturatie. ’s Ochtends krijgt u via uw smartphone een rapport dat zegt of behandeling aan te raden is.

ResMed en Ectosense zijn geen onbekenden voor elkaar. Het bedrijf uit San Diego distribueert de NigthOwl sinds vorig jaar in Australië en India onder het merk ResMed onesleeptest. De NightOwl, die goedgekeurd is door de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA, wordt ook gecommercialiseerd in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en in meerdere Europese landen. ResMed bezat sinds de zomer van vorig jaar een minderheidsbelang in Ectosense.

70.000 ApneupatiëntEn In België worden 70.000 apneupatiënten behandeld. Die slapen met een speciaal drukmasker of een mondbeugel. Maar heel wat mensen weten niet dat ze apneu hebben.

Sinds het in 2018 1,5 miljoen euro ophaalde, zat ook Saffelberg, het investeringsfonds van Jos Sluys - die tien jaar geleden fortuin maakte met de verkoop van de hr-specialist Arinso - in het kapitaal (23,2%). Samen met de inleg van de oprichters, subsidies en centen van Imec bedroeg het totale verse kapitaal 3 miljoen euro. Hoe de rest van de aandelen verdeeld is, is niet duidelijk.

Het bedrijf boekte in 2019-2020 (tot eind maart) een brutomarge, omzet min de kosten, van 0,73 miljoen euro. Het slikte een verlies van 0,75 miljoen euro, evenveel als het jaar ervoor.

Gesnurk

Bij slaapapneu klapt de luchtweg soms tientallen keren per nacht dicht door een verslapping van de mond- en keelspieren. Het resultaat is een ademstilstand van 15 tot 30 seconden, luid gesnurk en een constante onderbreking van de nachtrust. Patiënten kampen met oververmoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. Ook hoge bloeddruk, hartrisico’s en diabetes worden ermee in verband gebracht.