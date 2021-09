Vlaamse bliksemafleiders in uw iPhone en op Mars

De technologie van het Vlaamse Sofics beschermt chips tegen ‘minibliksems’ en is verwerkt in onder meer smartphones, bankkaarten en robots op Mars. ‘Als het complex wordt, komen wij in beeld.’

Het techbedrijf Sofics maakt zich op voor een groeispurt en krijgt daarvoor extra kapitaal van de investeringsmaatschappij Creafund. Hoeveel precies wordt niet vrijgegeven.

Creafund is onder meer ook investeerder in Vision Healthcare - het bedrijf van ondernemer Yvan Vindevogel - en doet met Sofics een grote stap in de techwereld.

‘We ontwikkelen oplossingen om chips robuuster te maken tegen overspanning en overstroom’, zegt Koen Verhaege, de oprichter van Sofics. ‘Dat betekent dat de technologie in chips werkt als een soort bliksemafleider op nanoschaal.’

‘Als je in een gebouw plots 400 volt binnenkrijgt in plaats van 220 volt, gaan alle apparaten kapot. Dat probleem stelt zich ook bij chips bij een elektrostatische ontlading, het fenomeen dat je zelf ervaart als je een deurklink vastneemt en een schokje krijgt. Dat is een minibliksem. Zonder enige bescherming zouden chips het niet lang uithouden’, zegt Verhaege.

Playstation en Mars

De Vlaamse kennis zit in toepassingen wereldwijd. Denk aan chips in bankkaarten, hoorapparaten en autosleutels. Televisieschermen van Sony en Panasonic. Smartphones van Apple, Samsung en Huawei. Game consoles als Playstation, Wii en Nintendo. En zelfs in satellieten en robotwagens op Mars. ‘Als ik op café bent en indruk wil maken, laat ik dat al eens vallen’, zegt Verhaege. Sofics heeft partnerschappen met grote chipproducenten als TSMC en Samsung.

Sofics produceert de bliksemafleiders niet zelf, maar bedenkt de oplossing en levert de blauwdruk van de bouwstenen die nodig zijn. ‘We zijn een ideeënfabriek. We verkopen geen lucht, maar intellectuele eigendom en geven die in licentie aan onze klanten. Voor veel problemen zijn er standaardoplossingen. Maar dat is niet ons domein. Wij komen in de picture als het moeilijk wordt. Daarin zijn we uniek.’

Volgens Verhaege ziet de toekomst van Sofics er rooskleurig uit. ‘De markt is in beweging. De grote chipspelers investeren miljarden in productiecapaciteit. En chips worden almaar kleiner en sneller. Dat maakt het steeds complexer. Dat schept kansen voor ons.

Verhaege startte Sofics in 2009 op, na een lange carrière in de chipindustrie. Zijn verhaal begon in Leuven, bij Imec waar hij als ingenieur al op het probleem van elektrostatische ontlading werkte. Hij maakte de overstap naar de VS, bij techbedrijf Sarnoff, om vervolgens een Europese tak op te starten.

In 2009 kocht hij samen met zijn vrouw, via een managementbuy-out alle patenten op om zijn eigen koers te varen. ‘Dat was een bold move’, zegt Verhaege, die er zijn spaarcenten voor op tafel legde, aangevuld met bankfinanciering. ‘Ik moest mijn personeel vertellen dat er net voldoende geld was om het een maand uit te betalen’, blikt hij terug. Maar het bedrijf nam een vliegende start. ‘Tegen het einde van de eerste maand was er al geld voor twee maanden. En het is alleen maar beter en beter geworden.’

Overnames

Sofics telt 20 werknemers en haalde vorig jaar 1,3 miljoen euro nettowinst. Dit jaar rekent het op bijna 5 miljoen euro omzet. De wereldwijde schaarste in de chipindustrie heeft voorlopig geen grote gevolgen. ‘Er zijn wel klanten die moeite hebben om productieslots vast te krijgen. Geen productie betekent dan ook geen royalty's van die klanten. Maar globaal gezien zitten we in een stijgende lijn.’