Vlaamse eenhoorn team.blue strijkt neer in Bulgarije

Jonas Dhaenens legde eind jaren 90 in zijn studentenkamer de basis voor team.blue. Twintig jaar later is de groep een van de Europese marktleiders op het vlak van internetdiensten.

Kort na de overname van zijn Turkse sectorgenoot Natro strijkt de Gentse aanbieder van internetdiensten team.blue nu ook neer in Bulgarije.

De overnames van team.blue volgen elkaar in sneltempo op. Eind juni streek team.blue - het bedrijf van de Gentenaar Jonas Dhaenens - neer in Turkije. Via de overname van Natro werd het voor de eerste keer ook buiten Europa actief. Dankzij die overname moet de omzet van de internetgroep dit jaar de kaap van 300 miljoen euro ronden.

Nu wordt de groep ook actief in Bulgarije via de overname van marktleider SuperHosting. Hoeveel team.blue daarvoor op tafel legt, is niet bekend.

2 miljoen Klanten Team.blue is een van Europa's grootste aanbieders van internetdiensten. Het bedient meer dan 2 miljoen klanten.

SuperHosting werd 15 jaar geleden opgericht en groeide de jongste jaren zowel organisch als via overnames. In 2017 kocht het zijn land- en sectorgenoot Host.bg. Het Bulgaarse bedrijf is ook in Servië actief. Het telt een 100-tal medewerkers en telt zo'n 65.000 klanten, waarvoor het ongeveer 200.000 websites beheert.

Team.blue is de nieuwe naam van Combell. Het is een van Europa's grootste aanbieders van internetdiensten. Het voorziet in domeinnamen, servercapaciteit en mailboxen. Ruim 1.000 werknemers bedienen 2 miljoen kmo's in België, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Zwitserland, Denemarken, Zweden, het VK, Ierland en Turkije.

Eenhoorn

De groep werd net voor de eeuwwisseling opgericht door de Dhaenens. Door een rist overnames werd Combell snel marktleider in België. Daarna trok het naar Nederland en Scandinavië. Dat gebeurde met de hulp van de Belgische investeerder Waterland, dat later werd afgelost door het Britse HG Capital.