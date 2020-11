Vlaamse ondernemersfamilies investeren 50 miljoen in nieuw fonds rond Jurgen Ingels

Smartfin Ventures, het kleine broertje van het fintechfonds Smartfin Capital, haalt 50 miljoen euro op bij zijn aandeelhouders. Daar zijn onder anderen de ondernemers Jos Sluys (ex-Arinso), Jan Toye (ex-Palm), Jan De Clerck (Domo) en Jonas Dhaenens (Combell) bij.

‘Met onze Ventures-fondsen mikken we op opportunistische overnameprooien’, zegt Jürgen Ingels, de fintechpionier die Smartfin Capital zes jaar geleden oprichtte en intussen al bijna 400 miljoen euro aan investeringen in techbedrijven onder beheer heeft. ‘Voor onze investeringen met Smartfin speuren we heel Europa af. Vaak stuiten we op start-ups waar we potentieel in zien, maar die buiten de scoop van het grote fonds vallen. Daarvoor hebben we drie jaar geleden Smartfin Ventures opgericht.'

We investeren met ons Ventures-fonds heel gericht en selectief in ruwe diamanten waar we bijna toevallig op stoten in onze zoektocht naar deals voor ons grote fonds. Jürgen Ingels Fintechpionier en medeoprichter Smartfin Capital

Dat kleinere risicokapitaalfonds is nu klaar voor een tweede editie. Initieel mikte het op 40 miljoen euro, maar het zit daar nu al over en zal - half december - afsluiten op ongeveer 50 miljoen euro. 70 procent van dat kapitaal komt van de aandeelhouders in de grote fondsen, onder wie Jan Toye (ex-Palm), Jos Sluys (ex-Arinso), Jan De Clerck (Domo) en Jonas Dhaenens (Combell/team.blue). ‘Er zitten ook enkele nieuwe West-Vlaamse ondernemersfamilies bij’, zegt Thomas Depuydt, die bij Smartfin mee de Ventures-fondsen opvolgt. ‘En het is nog wachten op de toezegging van enkele institutionele investeerders om af te sluiten.’

‘Voor de selectie van mogelijke overnamedoelwitten hanteren we bewust niet de spray&pray-techniek van klassieke risicokapitaalverschaffers: participaties in een groot aantal start-ups, waarvan meestal maar een tiende succesvol is', legt Ingels uit. 'Nee, we investeren heel gericht en selectief in ruwe diamanten waar we bijna toevallig op stoten.’ Dat loont, stelt Depuydt. ‘In de drie jaar dat Smartfin Ventures bestaat, zijn nog geen grote ongelukken gebeurd, terwijl die eerste drie jaren vaak de moeilijkste zijn.’

Zes start-ups

De eerste Smartfin Ventures haalde 15 miljoen euro op, waarvan al 8 miljoen is geïnvesteerd in zes start-ups. Twee daarvan konden al grote private-equity-investeerders aan boord halen. Het gaat om Silverfin, het grootste bedrijf in de portefeuille, dat in juni het 26 miljoen euro vers kapitaal ophaalde bij het Britse Hg Capital en bij Index Ventures, en Deliverect, de snelste groeier van de zes, waarin onder meer het Canadese pensioenfonds Omers Ventures in april 16 miljoen euro vers geld pompte. Bright Analytics werd deels verkocht aan het sociaal secretariaat Partena. Twee weken geleden investeerde Smartfin Capital nog 3 miljoen euro in de Nederlandse beveiliger van digitale communicatie Zivver.

De voorlopig verwachte return (internal rate of return) op de investeringen bedraagt 20 procent, maar kan volgens Depuydt nog groeien naar ruim 30 procent. Het nieuwe fonds mikt met tickets van 1 tot 5 miljoen euro op een tiental start-ups die 250.000 tot 2,5 miljoen euro omzet draaien, en snel grote sprongen kunnen maken door het extra geld, maar ook door het netwerk en de kennis van het investeringsfonds. Gevraagd of er met het nieuwe fonds al investeringen in de lucht hangen, houden de twee de boot af. 'We hebben al enkele mooie bedrijven op het oog, maar er is nog niets concreet.'