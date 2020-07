Vlaamse regering steekt extra geld in techfonds van Imec

Imec.istart werd negen jaar geleden in gang gezet om startende techbedrijven een duw in de rug te geven. Op die manier hebben 215 start-ups begeleiding gekregen en zijn 1.700 jobs gecreëerd.

Het fonds stopte al 80 bedrijven geld toe. Drie ervan zijn intussen bankroet, en in drie dossiers werd een uitstap gerealiseerd. Een van de markantste succesverhalen is dat van Deliverect, dat een softwareplatform ontwikkelde om bestellingen via thuisleverdiensten te integreren in het kassasysteem van horecabedrijven. Het bedrijf haalde eerder dit jaar nog 16 miljoen euro op.