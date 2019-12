Vlaamse snelgroeier in telecom zet eerste stappen in Frankrijk

Destiny, de Zaventemse aanbieder van telecom in de cloud, zet zijn eerste stappen in Frankrijk. Het neemt de sectorgenoot OpenIP over en laat zo de centen van zijn kersverse aandeelhouder Apax rollen.

Nauwelijks twee weken geleden stapte het Franse investeringsfonds Apax in het Zaventemse bedrijf van de broers Daan en Samuel De Wever, en vandaag wendt het die nieuwe middelen - er was sprake van een oorlogskas van 150 miljoen euro - al meteen aan voor aan alweer een overname. Deze gaat Destiny voor het eerst de Franse markt op door de sectorgenoot OpenIP over te nemen. Daarmee realiseert het zijn lang aangekondigde expansie naar buiten de Benelux.

Destiny dESTINY > Opgericht: in 2008 door Daan en Samuel De Wever. > Medewerkers: 220 > Omzet: 65 miljoen euro (2019) > Ebitda: 15 miljoen euro. > Klanten: Katoen Natie, Standaard Boekhandel, Interparking, ZEB, McDonald’s, Decathlon, Democo, Facq, Schoenen Torfs.

OpenIP, opgericht in 2005 door Laurent Silvestri, is een unified communications provider, net als Destiny een aanbieder dus van een geïntegreerd communicatieplatform vanuit de cloud. Het Franse bedrijf beschikt over een netwerk van meer dan 1300 IT- en telecomintegratoren en -partners een e-business platform om IT-, telecom- en cloudoplossingen te verkopen, implementeren, ondersteunen en te factureren en zo de digitalisering van bedrijven te helpen versnellen. Hoeveel Destiny betaalt voor het bedrijf, wordt niet bekend gemaakt. Silvestri zet een klein deel van de opbrengst om in aandelen Destiny.

'Wat wij al lang doen in België en Nederland, doet OpenIP in Frankrijk', zegt Daan De Wever. We zijn met deze overname al bezig van voor de instap van Apax. Het klikte gewoon erg goed met Laurent, die helemaal op dezelfde

Beloftevol

Het Zaventemse Destiny, dat in 2015 werd uitgeroepen tot Beloftevolle Onderneming van het Jaar, biedt kleine en middelgrote ondernemingen een alternatief voor de klassieke telefooncentrale. Doordat de telefoniediensten worden beheerd op een platform in de cloud kunnen daaraan veel andere diensten (agendaplanning, beveiliging...) gekoppeld worden. Destiny slaat de brug tussen telecom en IT. Het laat vaste en mobiele telefonie naadloos in elkaar overlopen, maar ze kunnen ook gekoppeld worden aan internet, web- en videoconferencing en toepassingen als Slack.

Bekende klanten zijn ZEB, Würth, Katoen Natie, Interparking en Democo. Proximus, Telenet en enkele kleinere spelers vormen de concurrentie, maar in het segment van de middelgrote ondernemingen is Destiny de grote slokop.

Groeistrategie

Destiny groeide de voorbije jaren snel door hun zogenaamde buy and build-strategie, een mix van snel op elkaar volgende overnames en organische groei van 15 tot 20 procent per jaar. Dit jaar zal het een omzet halen van 65 miljoen euro, komende van 42 miljoen euro in 2018.

Met de overname van OpenIP zal dat 80 miljoen worden, met meer dan driehonderd werknemers. Daan De Wever verklaarde eerder al dat hij binnen drie tot vijf jaar naar een omzet van 200 miljoen euro wil groeien.