Vlaamse software beheert streaming bij Disney +

Dirk Debraekeleer, CEO van Mediagenix kwam in 2012 over van Realdolmen, waar hij commercieel directeur was.

Mediagenix, dat wereldwijd al aan de top staat voor software voor het programmabeheer bij tv-zenders, rukt nu ook op bij streamingbedrijven. Het pas gelanceerde Disney + is de laatste verovering.

BBC, TF1, Al Jazeera, Discovery, Viacom (MTV), het is maar een greep uit de 2.000 zenders van 100 mediabedrijven waar Mediagenix voet aan de grond heeft met zijn Whats'on, een softwarepakket voor de planning van uitzendschema's en het beheer van programmarechten.

'Vandaag zijn we het nummer twee, na het Amerikaans-Israëlische Operative Media. Maar met omschakeling naar een cloud- en Saas-model (software as a service) kunnen we de wereldwijde referentie worden in het tv-contentbeheer.' Dirk Debraekeleer CEO Mediagenix

Dat het bedrijf uit Groot-Bijgaarden de voorbije jaren zijn technologie heeft klaargemaakt voor de boomende markt van streamingdiensten, werpt vandaag zijn vruchten af. Zo haalde het de voorbije maanden iPlayer van BBC, VRT nu en Vidéo à la demande van Orange binnen als klant. Maar met Disney +, het pas gelanceerde streamingplatform van de Amerikaanse media- en entertainmentgigant, heeft het nu ook in de streamingmarkt een grote klepper te pakken. 'We hopen ook bij Netflix en Apple gesprekken te kunnen opstarten, zodra hun zelf ontwikkeld contentbeheersysteem toe is aan upgrading.'

Referentie

Mediagenix ontstond in 1992, toen de toenmalige VUB-spin-off van de nog jonge commerciële zender VTM de vraag kreeg een planningssysteem te maken voor zijn zendschema's. In 2016 won Mediagenix de Leeuw van de Export en werd het Beloftevolle Onderneming van het Jaar. De voorbije zes jaar groeit het bedrijf gemiddeld 15 tot 20 procent per jaar. Vorig jaar groeide de bedrijfs- en nettowinst met meer dan de helft. Dit jaar zal de omzet afklokken op meer dan 30 miljoen euro.