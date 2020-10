Vlaamse tech zit straks in miljoenen oortjes

De Vlaamse start-up Jacoti heeft een belangrijke deal op zak met de Amerikaanse chipreus Qualcomm. Die gaat de hoortechnologie van Jacoti integreren in chips voor oortjes en headsets.

De Amerikaanse techgigant, vorig jaar goed voor een omzet van bijna 25 miljard dollar, maakte de overeenkomst met Jacoti donderdagavond bekend. Het Vlaamse bedrijf ontwikkelde software om het gehoor te verbeteren, vergelijkbaar met de technologie die in hoorapparaten wordt gebruikt. Qualcomm gaat die technologie integreren in zijn zogenaamde QCC5100-platform: chips die door elektronicafabrikanten verwerkt worden in zuinige en hoogstaande bluetooth-oortjes en -headsets.

274 miljoen markt voor 'earwear' De marktonderzoeker IDC ziet de markt voor draadloze ‘earwear’ tegen 2023 klimmen van 139 naar 274 miljoen stuks.

De deal betekent dat de Vlaamse technologie op termijn in miljoenen toestellen wereldwijd kan zitten. Draadloze oortjes en headsets met extra functionaliteiten zoals ‘active noise cancelling’ zijn een sterk groeiende productcategorie. De marktonderzoeker IDC schatte de wereldwijde verkoop van dergelijke ‘earwear’ vorig jaar op 139 miljoen stuks en ziet de markt tegen 2023 groeien tot 274 miljoen stuks.

Voor Jacques Kinsbergen, de oprichter en CEO van Jacoti, is de deal de kroon op jaren van pionierswerk. Kinsbergen bouwde een carrière uit in gehoortechnologie, in de jaren 80 als onderzoeker aan de Antwerpse universiteit, en later als manager van Antwerp Bionic Systems, dat een onderdeel werd van Philips, en de hoorapparatenverdeler Newmedic.

Reserve-hoorapparaat

‘Met Jacoti hebben we de missie aangevat om de beste hoortechnologie toegankelijk te maken voor het brede publiek. We hebben tien jaar zonder businessplan gewerkt om de marktbehoefte te kunnen onderzoeken en te experimenteren’, zegt hij. Jacoti ontwikkelde onder meer medisch gecertificeerde iPhone-apps om een gehoortest te doen en om de Apple-oortjes (Earpods) als een ‘reservehoorapparaat’ te gebruiken.

‘We zijn al die tijd onder de radar gebleven omdat we nog niet echt een commercieel product hadden. Maar intussen konden we dankzij de apps veel nuttige data verzamelen. We hebben ook een dozijn octrooien genomen op onze kerntechnologie.’ Het hoofdkwartier van het bedrijf ligt in het West-Vlaamse Wevelgem, maar de ontwikkeling gebeurt in Barcelona, waar het gros van de 17 werknemers aan de slag is.

Dat Jacoti bij Qualcomm binnenraakte, was te danken aan een ontmoeting met een directielid van Qualcomm twee jaar geleden, zegt Kinsbergen. ‘Hij geloofde aanvankelijk niet dat we in staat zouden zijn onze hoortechnologie te integreren zonder dat dat de levensduur van de batterij sterk zou aantasten. Maar uiteindelijk kregen we toestemming om te werken op hun platform, wat uitzonderlijk is voor een klein bedrijf als het onze.’

Jacoti inside

Het grote publiek kent ons niet, maar voor audiologen is Jacoti wel een kwaliteitslabel. Jacques Kinsbergen CEO Jacoti

Jacoti slaagde erin zijn technologie te integreren in de Qualcomm-chips. De Vlaamse audiotechnologie zal een optie worden voor fabrikanten die werken met het Qualcomm-platform. ‘Het idee is dat die producten in de winkel zullen liggen met een soort ‘Jacoti inside’-label’, zegt Kinsbergen. ‘Het grote publiek kent ons niet, maar voor audiologen is Jacoti wel een kwaliteitslabel.’

Kopers van de oortjes of headsets zullen dan een app kunnen downloaden waarmee ze een hoortest kunnen afnemen en hun toestel kunnen kalibreren, zodat het in alle omstandigheden de beste audio produceert. De hoortechnologie moet een veel rijkere luisterervaring opleveren. ‘We kunnen de audiobandbreedte uitbreiden tot 20 kHz, waardoor je alles veel helderder hoort en verstaat’, zegt Kinsbergen.

Onbediend publiek

Blijft de vraag of de consument ervan overtuigd kan worden dat hij extra audio-ondersteuning nodig heeft. Kinsbergen ziet een groot onbediend publiek van mensen met gehoorproblemen die geen hoorapparaat willen, maar die misschien wel geholpen zijn met verbeterde oortjes of koptelefoons. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat zowat 15 procent van de wereldbevolking in meerdere of mindere mate last heeft van gehoorverlies.

