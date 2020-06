Vlaamse unicorn team.blue zet eerste stap buiten Europa

De Gentse aanbieder van internetdiensten strijkt neer in Turkije.

Team.blue (ex-Combell) neemt het Turkse Natro over. Natro is in Turkije, dat 80 miljoen inwoners telt, een van de grootste hostingproviders, met 120.000 klanten en meer dan een half miljoen geregistreerde domeinnamen. Het bedrijf uit Istanbul telt 70 medewerkers.