Vlaanderen steunt groei Signpost

De Vlaamse overheid investeert via PMV 1,5 miljoen euro in Signpost, de Belgische marktleider voor de digitalisering van de onderwijssector.

Signpost is marktleider in het aanleveren en het onderhoud van computers in het onderwijs. Het heeft een computerpark van meer dan 15.000 stuks. Het Lokerse bedrijf is er rotsvast van overtuigd dat op termijn alle leerlingen in elke school een eigen laptop of tablet zullen gebruiken.