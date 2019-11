Voetbaltechnologie van EVS krijgt fiat van FIFA

Xeebra wordt al gebruikt in de Spaanse voetbalcompetitie La Liga. Op de thuismarkt daarentegen moest het het contract voor de Jupiler League aan een concurrent (Evertz) laten. De grootste concurrent is Hawk-Eye, een van oorsprong Brits bedrijf dat nu onderdeel is van Sony. Hawk-Eye is een begrip geworden in de tennis- en cricketwereld maar heeft intussen ook de voetbalsport veroverd.