Voorzitter Koreaanse LG Group overleden

De Koreaan Koo Bon-moo is op 73-jarige leeftijd overleden. Een van de grootste Koreaanse industriële conglomeraten komt nu in handen van de vierde generatie.

LG is wat minder bekender dan Samsung en Hyundai, de twee grootste chaebols , Zuid-Koreaanse conglomeraten die actief zijn in tal van sectoren. Maar met een omzet van 120 miljard euro is de groep een gigantische multinational.

Als kleinkind van oprichter Koo In-Hwoi had Koo Bon-moo in 1975 niet veel andere keuzes dan in het familiale conglomeraat carrière te maken. In 1955 werd hij er voorzitter, op het moment dat het bedrijf ruim 30 miljard euro waard was.