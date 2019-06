Waakhonden VS verscherpen toezicht op Amazon en Google

Dat meldt het Amerikaanse nieuwsmedium The Washington Post, dat overigens in handen is van Amazon-eigenaar Jeff Bezos.

Amazon heeft in de VS met zijn webwinkel een groot deel van de onlineretailmarkt in handen. Daarnaast kocht het de supermarktketen Whole Foods, heeft het zijn eigen digitale assistent met bijbehorende slimme speakers, muziek- en videostreamingdienst en draaien veel websites op de servers van Amazon.