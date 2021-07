Waals Odoo ontpopt zich als waardevolste Belgische start-up

De Amerikaanse durfkapitalist Summit Partners koopt twee andere aandeelhouders uit bij Odoo. Het Waalse softwarebedrijf wordt bij de operatie gewaardeerd op 2 à 2,5 miljard euro. De nieuwe waardering maakt van Odoo in één klap het waardevolste private techbedrijf van België.

Dankzij de nieuwe waardering komt Odoo, een specialist in softwarepakketten voor kmo’s, in een select clubje terecht. De Belgische eenhoorns - niet-beursgenoteerde technologiebedrijven met een waardering van minstens 1 miljard dollar - zijn dungezaaid. Enkel het databeheerder Collibra en het webhostingbedrijf Team.blue horen tot dat clubje. De softwarebedrijven Deliverect en Showpad zijn goed op weg om die miljardenstatus snel te bereiken.

Eind 2019 was Odoo een kleine 400 miljoen euro waard. Anderhalf jaar later is dat zes keer meer.

Oprichter en CEO Fabien Pinckaers wil niets kwijt over de waardering van Odoo. ‘Maar we groeien snel. De vraag van bedrijven naar digitaliseringsoplossingen is enorm. Voor de coronacrisis aarzelden veel ondernemingen om te digitaliseren. Vandaag is het een kwestie van overleven.’ Odoo heeft ook steeds meer grotere bedrijven als klant, en niet alleen meer kmo’s.

De nieuwe waardering vloeit voort uit een stevige herschikking van Odoo’s aandeelhouderschap. Het Amerikaanse Summit koopt voor 180 miljoen euro XAnge (volledig) en Sofinnova (deels) uit.

Summit kwam eind 2019 aan boord. Samen met de Waalse investeerders SRIW en Noshaq kocht het voor 81 miljoen euro bestaande aandelen over. Odoo werd toen gewaardeerd op een kleine 400 miljoen. ‘We geloven dat Odoo het potentieel heeft om de markt voor zakelijke software - die gedomineerd wordt door reuzen als SAP, MS Dynamics en Oracle - te verstoren’, zegt Han Sikkens, hoofd Europa bij Summit.

Profiel Odoo Opgericht in 2005 door Fabien Pinckaers (CEO). Levert software en applicaties aan kmo’s, maar ook steeds meer aan grotere bedrijven.



Gebruikers: 7 miljoen wereldwijd.



Omzet (2020): 83 miljoen euro. Verwachting 2021: 125 miljoen.



1.700 werknemers (50% in België). Eind 2021: 2.200.



Elf kantoren in acht landen, hoofdkantoor in Grand-Rosière, Waals-Brabant.



Aandeelhouders: Fabien Pinckaers, Summit Partners, SRIW, Noshaq, management.

Summit heeft nog een Belg in portefeuille: Cluepoints. Het kocht vorig jaar bijna een kwart van de bestaande aandelen van het Waalse bedrijf, dat een technologie ontwikkeld heeft die het mogelijk maakt fouten of fraude op te sporen in klinische studies bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Odoo levert software aan kmo’s volgens het alles-in-éénprincipe: een complete toolbox met applicaties die gaan van de boekhouding tot de verkoop, het klantenbeheer en het voorraadbeheer. Het gebruikt daarvoor een opensourcemodel: 80 procent van de software is gratis, de rest is betalend. De start-up wint in een razendsnel tempo klanten. Hij heeft er al 7 miljoen, tegenover 4,5 miljoen eind 2019. Odoo rekent voor dit jaar op 125 miljoen euro omzet, tegenover 83 miljoen vorig jaar. Het boekte vorig jaar een brutobedrijfswinst (ebitda) van 1,7 miljoen euro.

Walen

Niet enkel Sofinnova en XAnge plukken de vruchten van hun investering in Odoo. Summit - een vroege Uber-believer - kocht naar aanleiding van de huidige operatie ook bijna 1 procent van de Odoo-aandelen van de Waalse investeerders SRIW en Noshaq. Hun gezamenlijke participatie valt daardoor terug tot 10 procent.