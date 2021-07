Waals Odoo wordt België's waardevolste techbedrijf

Vier vragen aan Fabien Pinckaers (CEO Odoo)

Start-ups halen vers geld op om hun groei te financieren. Bij Odoo draaien de deals rond bestaande aandelen. Hoe financiert u uw groei dan?

'We hebben geen vers geld nodig. Odoo is winstgevend en onze kasstroom laat ons toe mensen te rekruteren en dus fors te groeien. We hebben vandaag wereldwijd 1.700 medewerkers. Tegen eind dit jaar moeten dat er 2.200 zijn. We werven 125 mensen aan per maand. Desondanks is onze cashflow positief. Ik wil bovendien niet verwateren en behoud graag de controle over Odoo.'

Hoe verklaart u dat de waardering van Odoo op anderhalf jaar maal zes is gegaan?

'Ik kan en mag u niets bevestigen of ontkennen over die waardering. Maar wij groeien snel. De vraag van bedrijven naar digitaliseringsoplossingen is enorm. Voor de coronacrisis aarzelden veel ondernemingen om te digitaliseren. Vandaag is het een kwestie van overleven. Wie niet of niet snel genoeg digitaliseert dreigt te verdwijnen.'

'Odoo is sinds anderhalf jaar ook steeds meer actief bij grotere bedrijven en niet enkel meer bij kmo's. We boeken veel successen op die markt en het groeipotentieel is enorm.'

Is een beursgang een doel op de lange termijn?

'Nee. We hebben geen extern kapitaal noch liquiditeit nodig. De sterkte van ons bedrijf is zijn flexibiliteit. Ik denk dat de beurs de dingen enkel ingewikkelder maakt. Als we dat kunnen ontwijken, des te beter. Summit Partners weet dat. We zijn daar altijd transparant over geweest.'

Summit zal zijn participatie ooit te gelde willen maken. Dan maar verkopen aan een reus uit de sector?

'Dit is enkel het begin. We hebben slecht 0,1 procent marktaandeel. We hebben nog een lange weg te gaan. We willen zo veel mogelijk kmo's overtuigen om onze software te gebruiken. Er zijn tal van spelers in onze sector en er gaat een consolidatie plaatshebben. Binnen enkele jaren blijven nog twee tot drie grote spelers over. Mijn doelwit is een van die spelers te zijn. Ik denk dat we dat op eigen kracht - zonder overnames - kunnen realiseren.'