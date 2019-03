'Waalse Bill Gates' schept honderden jobs

Fabien Pinckaers, de stichter-CEO van bedrijfssoftwaremaker Odoo, wil de komende zes jaar een nagelnieuwe vestiging in Louvain-la-Neuve uitbouwen tot een campus met meer dan duizend werknemers.

Voor Pinckaers, die tien jaar geleden in de internationale zakenpers doorbrak als 'Belgium's Bill Gates', voelt het als thuiskomen. De 39-jarige techondernemer stichtte de voorloper van Odoo op kot in Louvain-la-Neuve, zijn alma mater waar hij burgerlijk ingenieur informatica studeerde. Het Waalse groeibedrijf kondigde donderdag aan zijn nieuwe Belgische campus (15.000 vierkante meter) te zullen bouwen in het wetenschapspark van Louvain-la-Neuve, een investering van 12 miljoen euro. 'Ik blijf gehecht aan mijn universiteit', zei Pinckaers.

Tegen 2025 denkt de CEO er werk te kunnen verschaffen aan meer dan duizend werknemers. Dat zijn er fors meer dan vandaag. Er werken momenteel 580 mensen wereldwijd voor Odoo, waarvan 300 in ons land. Die zitten verspreid tussen een site in het Brusselse Oudergem en de opmerkelijke hoofdzetel van het bedrijf, het onooglijke dorpje Grand Rosière in Waals-Brabant. De directievergaderingen vinden plaats in een 150 jaar oude boerderij, bijgenaamd Farm 1. Pinckaers bureau ligt iets verderop, in Farm 2. Hij verplaatst zich op de landelijke baantjes via een elektrische step.

E-commercepionier

Pinckaers is een geboren ondernemer met een ongewone passie: bedrijfssoftware. Hij verkocht al op zijn dertiende zijn eerste informaticapakketten, onder meer aan de Brusselse taxifirma Taxis Verts. Terwijl zijn leeftijdsgenoten de geneugten des levens ontdekten, verslond de tiener boeken over de managementtechnieken bij Toyota.

In zijn studentenjaren was hij ook een pionier in e-commerce. Hij verdiende 10.000 tot 15.000 euro per maand met een Europese veilingsite voor kunst, die met 15.000 verkochte kunstobjecten per maand groter was dan Ebay, en met de verkoop van T-shirts, posters en andere merchandising. 'Ik verkocht 10.000 T-shirts per maand. Ons kot was gevuld met kledingvoorraden. Na mijn studies zei ik bij mezelf: je moet focussen op bedrijfssoftware', blikte hij terug bij L'Echo.

Odoo heette eerst TinyERP - maar al snel besefte Pinckaers dat Amerikanen een bedrijfsnaam met 'tiny' (klein) weglachen - en daarna OpenERP. De 'open' staat voor 'open source', wat betekent dat elke programmeur vrij mag sleutelen aan de broncode om verbeteringen aan te brengen. ERP, of ‘enterprise resource planning', is de software die de ruggengraat van elk groot bedrijf vormt en de toeleveringsketen organiseert, van de voorraden in het magazijn tot de facturen voor de klant.

Schop onder de kont

ERP was het speelveld van techgiganten als SAP en Oracle, maar OpenERP kon, mede dankzij zijn wereldwijde gemeenschap van duizenden ontwikkelaars, toch een plaatsje op die markt veroveren. 'Het zakenleven is zoals het speelplein. Als je in een nieuwe school aankomt en je wil snel de leider zijn, dan moet je de pestkop van de klas uitkiezen en hem een schop onder de kont geven terwijl iedereen toekijkt. Dat was mijn strategie met SAP', zo legt Pinckaers op zijn blog uit hoe hij in de beginjaren, rond 2002, de concurrentie wou aanpakken.

Hij werkte toen naar eigen zeggen 13 uur per dag, zeven dagen per week en nam gedurende zeven jaar geen vakantie. 'Vriendschappen gingen verloren en mijn relatie liep stuk, maar gelukkig vond ik toen mijn vrouw.'

Pinckers oorspronkelijke zakenidee was eenvoudig: OpenERP leverde gratis software aan zowel bedrijven als openbare instellingen en nam daarna tegen betaling alle onderhoudsklusjes op zich via het internet, zoals upgrades. De gratis versie is nog steeds populair in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld in Mongolië.

Drupal

In 2014 volgde operatie verruiming, die gepaard ging met de nieuwe naam Odoo. 'Onze inkomstenstroom was niet duurzaam', legde Pinckaers later uit. 'Bedrijven betaalden na het eerste jaar niet meer voor onze dienstverlening, omdat alles naar behoren werkte.'

Het bedrijf ging zich niet meer beperken tot software voor de achterkant van een bedrijf, maar ook software voor de voorkant ontwikkelen, zoals het ontwerp van webshops of systemen voor content management, die ook apart aangekocht konden worden. Daarmee kwam het op het terrein van dat andere grote Belgische open source-succes, Drupal van Dries Buytaert.

De omslag werd snel een financieel succes. In 2015 verloor Odoo 500.000 euro per maand aan cash. Tegen het einde van 2016 was het bedrijf voor 500.000 euro per maand cash positief. Inmiddels is Odoo goed voor liefst 10.000 verschillende apps.

60 procent jaargroei

Het Waalse bedrijf mag met 38 miljoen euro omzet in 2018 dag nog lang geen Microsoft zijn, de groeimotor staat aan. Pinckaers hoopt over twee jaar in de buurt van 100 miljoen euro te kunnen komen, want hij rekent op een organische omzetgroei van 60 procent per jaar. Om de twee dagen werft Odoo een nieuwe werknemer aan. Van het dichte Nederland en Frankrijk tot het verre Guatemala en Costa Rica, Odoo hield de voorbije weken verscheidene roadshows om zowel kleine als grote bedrijven warm te maken. De teller staat op 3,7 miljoen gebruikers.