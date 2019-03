Waalse Odoo mikt op 1.000 werknemers in Louvain-la-Neuve

Het snelgroeiende softwarebedrijf investeert 12 miljoen euro in de universiteitsstad.

Odoo, gespecialiseerd in bedrijfssoftware, trekt naar het wetenschapspark van de UCLouvain in Louvain-la-Neuve. Dat hebben het bedrijf en de universiteitsstad donderdag bekendgemaakt. Met de nieuwe site van 2,3 hectaren is een investering gemoeid van 12 miljoen euro. Tegen 2025 wil Odoo er 1.000 banen creëren. UCLouvain hoopt op zijn wetenschapspark een Belgische 'Smart Valley' te creëren door er innovatieve bedrijven te huisvesten.

In 2021 zullen al 300 medewerkers van Odoo, door CEO Fabien Pinckaers opgericht toen hij op kot zat als ingenieursstudent aan diezelfde UCLouvain, op de nieuwe site werken. Een deel van hen verhuist van een vestiging in Oudergem, in Brussel, waar het huurcontract in 2020 verstrijkt.

Elke twee dagen een nieuwe werknemer