Waardevolle start-up

Het succesverhaal van de ondernemer Felix Van de Maele en zijn techbedrijf Collibra is een welkom en broodnodig tegengif tegen doemdenken.

Collibra. Het klinkt en leest als een vogeltje met een paar tikfouten, maar het is een van de snelst groeiende techbedrijven van ons land. Een van de waardevolste ook. Deze week haalde het bedrijf dat met zijn technologie orde schept in de exploderende hoop data van andere ondernemingen een kwart miljard dollar op bij enkele van 's werelds voornaamste professionele investeerders. Die achten Collibra vandaag 5,25 miljard dollar waard (4,6 miljard euro).

4,6 miljard euro is duizelingwekkend veel geld voor een bedrijf dat 120 miljoen euro omzet boekt, en geen winst. Ter vergelijking: de beurswaarde van Barco, een van de belangrijkste 'oude' Belgische techfirma's, vele malen groter en wel winstgevend, past daar bijna drie keer in. Zelfs Melexis, het chipbedrijf uit de Bel20 van Roland Duchatelet en Françoise Chombar met een ijzersterke staat van dienst, is een tikkeltje kleiner dan Collibra.

De jongens en meisjes van het grote geld rekenen erop dat Collibra uitgroeit tot een wereldspeler in big data, een sector die al exponentieel groeide voor de pandemie en door de digitaliseringsgolf sindsdien nog harder op het gaspedaal duwt. Ze gaan ervan uit dat Collibra, dat in 2008 begon als een verhaal van vier computerwetenschappers aan de VUB met een goed idee, een voetje voor heeft op de concurrentie. Net omdat Van de Maele en co een markt zagen toen die nog niet bestond.

Is er een kans dat Collibra de grote belofte met de 9 nullen blijft? Dat kan. Maar toon in de eerste plaats dat het nog altijd kan.

Is Collibra zijn miljarden waard? Wie tech zegt, moet met twee woorden spreken. Sommige bedrijven in die sector schieten als een raket omhoog, om in volle vlucht te exploderen. Sommige blijken achteraf toch vooral een goed bekkende sales pitch, of een geweldig idee op papier, maar met limieten in de praktijk. Nog andere worden overgenomen door een titaan en verdwijnen in de vergetelheid. Opgeslokt, doodgeknepen, uitgedoofd. Het gebeurt.

Nog meer dan in de negen nullen die beleggers ervoor willen neertellen, zit de echte waarde van Collibra in het enthousiasmerende ondernemersverhaal dat Van de Maele en zijn kompanen aan het schrijven zijn. Verhalen zoals die van Collibra zijn een broodnodig tegengif voor het doemdenken en het defaitisme dat door veel kieren in ons maatschappelijk bestel naar binnen waait.

Ondernemers verdienen geen standbeeld omdat ze ondernemen. Maar een land met een chronisch gebrek aan starters moet zijn Van de Maeles niet blind ophemelen, maar wel durven te koesteren. En mag het op dat vlak wat meer zijn? Hoeveel leerlingen op onze Vlaamse schoolbanken krijgen mee hoe een ondernemer als Van de Maele van een passie tot een idee kwam, en van een idee tot een businessplan?